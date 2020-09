Revivez l’ère des hommes des cavernes avec une nouvelle bande-annonce pour « The Croods »

L’une des familles les plus aimées du cinéma arrive sur les écrans « The Croods: A New Era » avec de nouveaux défis de la part des hommes des cavernes les plus acclamés depuis le premier opus en 2008. Le nouveau bande annonce présente les nouveaux défis auxquels la grande famille devra désormais faire face.

Le lancement de cette production arriverait dans les salles espagnoles le 23 décembre.

Dans cette nouvelle aventure, la famille préhistorique est obligée de trouver un nouvel endroit, celui qui leur donne la sécurité de vivre, alors la première famille préhistorique s’aventure à explorer le monde et ils sont prêts à trouver ce qui sera leur nouvelle maison.

Au milieu de cette tâche aventureuse, la famille trouve un endroit qui répond aux exigences de ce qui serait une maison parfaite, un paradis idyllique muré qui répond à tous leurs besoins, et pendant un moment, ils croient avoir résolu leur problème.

Cependant, ils ne comptent pas sur le fait qu’une surprise se cache à cet endroit: une autre famille y habite déjà, le Masmejor.

Qui sont les « Masmejor » ‘

Les « Masmejor » (Leonardo de Lozanne, Sandra Echeverría et Daniela Luján), ont une maison élaborée dans un arbre, très bien équipée avec leurs inventions étonnantes, d’immenses vergers avec des produits totalement frais, ils ont quelques pas d’avance sur les Croods à l’échelle évolutive.

Même avec tout, Croods Ils sont les bienvenus dans cette maison, cependant, il ne faudra pas longtemps pour que des tensions surgissent entre les deux familles.

Et quand les choses ne pourraient pas empirer entre les hommes des cavernes et leurs nouveaux et modernes dangers, ces nouveaux dangers qui se cachent embarquent les deux familles dans une aventure épique au-delà de la sécurité du mur.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ce serait une opportunité pour tous les deux de fluidifier les choses et de trouver le meilleur moyen de se libérer des forces qui les poursuivent et ainsi de se battre pour un avenir ensemble.

La

La comédie mexicaine fait une ode à l’amitié avec Tiaré Scanda, Juan Pablo Medina, Yolanda Ventura, Andrés Palacios et dirigée par Marcelo Tobar.

Ce sont les voix d’acteurs tels que Regina Blandón (Eep), Alfonso Herrera (Guy), Maribel Guardia (Ugga), Paco Rueda (Tonk), Daniela Luján (Alba Siemprebien), Sandra Echeverría (Esperanza Siemprebien) et Leonardo de Lozanne (Félix Siemprebien) ), ceux qui donnent vie aux personnages du film.

Les

CroodsC’est une famille qui a fait face à toutes sortes de dangers et de catastrophes, des bêtes préhistoriques à voir leur fille tomber amoureuse, mais cette fois, ils feront face à quelque chose qui bouleversera leur réalité.

The Croods 2: A New Age est réalisé par Joel Crawford, qui a travaillé sur plusieurs films d’animation DreamWorks, dont Trolls et la franchise Kung Fu Panda, et est produit par Mark Swift (Captain Underpants: The First Epic Movie, Madagascar 3: Marche à travers l’Europe).

La première partie

Los Croods (The Croods, titre original anglais) est un film d’animation américain contenant de l’aventure et de la comédie produit par les studios Dreamworks Animation et distribué par 20th Century Fox, le premier avec ce type d’alliance.

Il mettait en vedette les voix de Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Clark Duke et Cloris Leachman.

Le film a été inspiré par une époque préhistorique fictive qui se dit croodée (une période qui a des créatures préhistoriques) où la position de l’homme des cavernes est le « chef de la meute » lui-même qui fait également face à certains dangers ainsi qu’à des confrontations déjà que le génie préhistorique rivalise avec de nouvelles inventions révolutionnaires au milieu d’une terre dangereuse mais exotique.

La dernière sortie du film a eu lieu le 15 février 2013 au Festival international du film de Berlin, et il est sorti aux États-Unis le 22 mars 2013.