Comment commémorez-vous une histoire honteuse longtemps supprimée? Une façon est de le rendre dans des images en noir et blanc si austères qu’il n’y a nulle part où la honte se cache, un exploit réalisé avec une clarté étonnante par Andrei Konchalovsky, perversement beau et froidement furieux “Chers camarades!” (point d’exclamation ironique). Méticuleuse et majestueuse, d’une portée épique et d’une aiguille de tatouage intime en fait, cette reconstitution scrupuleuse de la période précédant et suivant le massacre de Novotcherkassk il y a six décennies est une preuve irréfutable que tous les cinéastes ne sont pas bâclés ou négligés par la colère. Certains sont faits de manière toujours plus juste, glaciale.

C’est un matin de juin 1962, et Lyuda (une captivante Julia Vysotskaya, l’un des rares acteurs professionnels dans une formation de rue souvent non formée) quitte à la hâte le lit de son amant marié. Même maintenant, ses mouvements sont difficiles et impatients, et le discours sur l’oreiller post-coïtale du couple parle de la hausse des prix du lait et de l’allongement des lignes d’épicerie. Mais avant de pouvoir conclure que Lyuda est donc anti-soviétique, elle note avec acerbe à quel point les choses étaient bien meilleures avant Khrouchtchev. Lyuda est un apparatchik du Parti, un vrai croyant et un stalinien acharné. Son amant Loginov (Vladislav Komarov) qui est également son supérieur immédiat au Comité local du Parti la ferme langoureusement, lui rappelant la nature séditieuse d’un tel discours: «Vous obtenez des rations du Parti pour ne pas poser de questions.»

Pour le reste de sa journée, c’est en grande partie Lyuda qui fait taire – de sa fille Svetka (Yulia Burova), qui travaille dans l’usine de locomotives locale où il y a des grondements de mécontentement; de son père (Sergei Erlish), un vieux fumeur de chaîne têtu avec la lassitude du monde antique d’un personnage de Soljenitsyne; et du commerçant, qui cherche des informations alors même qu’elle achemine des cigarettes, des bonbons et de l’alcool interdit à Lyuda dans une arrière-salle. Mais plus tard, ce sera à nouveau Lyuda qui sera muselé – cette fois par un accord de secret qu’elle devra signer, avec la moitié des habitants de Novotcherkassk, après que la répression d’une grève à l’usine de Svetka devienne sanglante.

L’immense appareil d’État mis en mouvement pour condamner une population entière au silence pour dissimuler cet acte d’intervention étatique massivement bâclé et cruel serait impressionnant s’il n’était pas aussi implacablement maléfique. Et bien que Lyuda soit nominalement du côté des suppresseurs, et trouve un allié improbable dans un agent local du KGB Viktor (Andrei Gusev), sa position idéologique dure et sa discipline de fer commencent à s’effondrer lorsque Svetka ne rentre pas à la maison. Lyuda craint que sa fille ne soit parmi les victimes dont personne n’est autorisé à parler et pour qui personne ne sait même où chercher.

La photographie monochrome d’Andrey Naidenov au format Academy est une révélation permanente. Une connaissance approfondie de l’histoire soviétique d’après-guerre (des références rapides sont faites au 20e Congrès du Parti au cours duquel Staline a été dénoncé à titre posthume, par exemple) est un bonus, car cela vous permet d’explorer le cadre sur des termes purement esthétiques et de décoder le mini – des histoires racontées par chacune des compositions soigneusement chorégraphiées. L’appartement de Lyuda est souvent tourné dans un grand angle chargé de détails, les portes ouvertes encadrant les personnages dans une séparation paradoxalement étroite, isolée mais sans intimité. À d’autres moments, ce sont simplement les visages d’un casting de caractère exceptionnel qui contraignent. Même les extras d’arrière-plan dans les scènes de foule sont fascinants à regarder. Le visage merveilleusement déshydraté d’Erlish, en particulier, est utilisé avec beaucoup d’effet. Quand il est assis à la table de la cuisine en buvant de la liqueur noire, la lumière travaille dans les rainures topographiques de ses rides, contrastant avec une icône religieuse calée à côté de lui, dans laquelle la Madone est portée lisse et pratiquement sans visage par des années de dissimulation secrète dans un rarement coffre ouvert.

Il n’y a pas de partition, mieux c’est pour nous d’être subrepticement infectés par la conception sonore exceptionnelle de Polina Volynkina, qui est étrangement en phase avec ce type particulier de silence qui ne peut se produire que dans une salle effrayante et bondée, qui n’est pas du tout silence mais un vide. cacophonie de soupirs et d’éclaircissements de gorge et de chaises qui grincent sous le poids changeant. Pendant le massacre lui-même, Lyuda se cache dans un salon de coiffure et lorsque les balles frappent la fenêtre, elles ne retentissent pas, mais émettent la fente terne et anticlimatique de la glace brisée.

Malgré le sérieux de l’intention et le savoir-faire immaculé, «Chers camarades!» a également un sens de l’humour impassible, ou du moins un sens méprisant de l’absurde, qui joue particulièrement bien dans les nombreuses scènes de bureaucrates et de militaires se passant nerveusement la balle aussi loin que possible. Lorsqu’un petit troupeau de fonctionnaires déambule en masse dans un couloir, trébuchant presque sur les talons les uns des autres, ou lorsque toutes les têtes d’une pièce pivotent en réponse au bruit d’un téléphone, ces fonctionnaires privilégiés et paranoïaques du Parti ressemblent soudainement à des suricates effrayés.

Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il s’oppose à son idéologie, Konchalovsky a de la compassion pour Lyuda, une femme haute d’esprit et auto-disciplinée trahie par les idéaux mêmes qu’elle s’est battue si durement à imiter. Il y a aussi de la sympathie pour Viktor, l’agent du KGB poussé par sa conscience – et peut-être par une attirance latente pour Lyuda – pour l’aider à essayer de retrouver sa fille. Il y a, en fait, à travers tout le large éventail de cette réclamation historique remarquablement absorbante, beaucoup de compassion et d’indignation juste, pour tout le monde, sauf pour les supérieurs qui ont mis les balles dans les armes, les corps dans les tombes non marquées et les la peur de Dieu (ou l’excommunication, ce qui était pire) dans une population recroquevillée. Pour eux, le brillant «Chers camarades!» n’a que mépris et condamnation: lorsque vous forcez les gens à oublier, vous renoncez à jamais au droit d’être pardonné.