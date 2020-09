Cela a été une blague triste pendant trois quarts de siècle maintenant qu’après la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait miraculeusement plus de nazis (ni même d’ex-nazis) en Allemagne. Pour commencer une vie sans tache d’après-guerre, une génération entière a inventé des couvertures pour minimiser ou nier les affiliations politiques que la plupart d’entre eux avaient avant la défaite de l’Axe. Certains sont allés plus loin que d’autres, adoptant des identités entièrement nouvelles dans de nouvelles terres pour enterrer les actes de guerre. L’exhumation fictive qui est «Les secrets que nous gardons» a consterné Noomi Rapace en tant que réfugiée européenne de se rendre compte que son ancien persécuteur en uniforme vit maintenant dans la même petite ville américaine qu’elle.

Ce drame à suspense de type «Death and the Maiden» n’est ni pleinement convaincant ni particulièrement original, son récit suit un cours qui semble assez prévisible dès le départ. Mais c’est encore assez fort pour être efficace, notamment en tant que véhicule pour les acteurs. entre autres choses, il fournit une réunion charnue pour Rapace et Joel Kinnaman, camarades de classe du lycée suédois qui ont déjà comparu ensemble dans «Child 44» en 2015. Le réalisateur israélien Yuval Adler, qui a co-scénarisé avec Ryan Covington, prête suffisamment de fluidité pour empêcher ce qui est essentiellement une pièce de chambre à trois personnages de devenir scénique, tout en évitant les bombardements qui auraient pu rendre ce conte de moralité trop lourd.

Sorti par Bleecker Street dans des salles limitées le 16 septembre (la VOD suivra le 16 octobre), il est peu probable que “Secrets” suscite le genre d’enthousiasme dont on se souvient lorsque les récompenses de fin d’année sont distribuées, mais cela devrait fournir la plupart des téléspectateurs avec une montre raisonnablement satisfaisante qui convient bien aux écrans d’accueil.

Roumaine d’origine qui a rencontré son mari médecin Lewis (Chris Messina) alors qu’elle travaillait dans un hôpital grec juste après la guerre, Maja (Rooney) vit depuis des années dans un hameau verdoyant entièrement américain. (Un chapiteau de théâtre annonçant «North by Northwest» suggère que nous sommes en 1959 ou 1960.) Elle est dans un parc avec le seul enfant Patrick (Jackson Vincent) lorsqu’un homme sifflant à son chien attire son attention. Elle est incapable de bien voir jusqu’à ce qu’une deuxième rencontre lui permette de le suivre à la maison. Espionnant à travers une fenêtre, elle décide que c’est indubitable: c’est en effet l’ancien officier SS qu’elle blâme pour la mort d’une sœur cadette, alors qu’elles faisaient partie d’un groupe de femmes roms attaquées par des soldats nazis après avoir échappé à un camp de concentration à la fin de la guerre.

Aucun de ces traumatismes passés n’est connu de son conjoint, bien qu’elle ait manifestement eu besoin de soins psychiatriques dans le passé. Mais Maja doit bientôt tout expliquer – parce que Karl (Kinnaman) est maintenant dans le coffre de sa voiture, après avoir été assommé et enlevé alors qu’il rentrait du travail à l’usine.

Que Lewis alarmé ne mette pas immédiatement le kabosh sur toute cette situation nécessite une certaine suspension de l’incrédulité. Quoi qu’il en soit, le couple traîne leur captif lié au sous-sol. Une fois non bâillonné, il insiste sur le fait qu’il n’est pas Karl mais Thomas, pas un ex-allemand nazi mais un Suisse neutre, et qu’il n’a jamais été «dans la guerre», ayant passé sa durée en tant que commis à Zurich. Inutile de dire que Maja ne l’achète pas – et est prête à tout pour obtenir la «vérité» de lui.

C’est une configuration claustrophobe diversifiée par une tentative d’évasion, des voisins suspects, une visite de la police et la connaissance de l’épouse américaine de Thomas, Rachel (Amy Seimetz). Elle sauvegarde son histoire, jusqu’à un certain point. Mais alors, il est possible qu’elle aussi se demande qui était son mari avant leur rencontre. Seimetz apporte une profondeur de doute inquiétant qui remplit un caractère brièvement gravé, tandis que Messine est également très bonne dans le rôle de conjoint plus substantiel.

Rapace donne l’un de ses plus forts tournages en anglais en tant qu’héroïne parfois à la limite de l’hystérie qui refuse néanmoins de continuer à être une victime. Kinnaman peut impressionner certains comme étant insuffisamment menaçant, mais c’est une bonne tactique pour nous faire penser que Karl alias Thomas pourrait être innocent le plus longtemps possible, malgré l’espoir que l’histoire ne clarifiera probablement pas son nom. Dans un scénario qui évite admirablement de parler, la meilleure écriture arrive en fait au moment où ce captif révèle sa vérité. Cette révélation souligne à quel point le mal peut déconcerter même son auteur, avant et après – le «pendant» étant inconciliable avec la personne qu’ils se croient autrement être.

Tissant de brefs flashbacks aux événements originaux, «Secrets» est plus remarquable pour garder un couvercle sur le potentiel mélodramatique d’un complot quelque peu invraisemblable (d’autant plus que Maja et Lewis dissimulent mal leur culpabilité en tant que recherche d’un homme disparu) que pour tout explosif Un impact dramatique. Si ce n’est pas la représentation la plus brûlante des crimes de guerre nazis, elle mérite également le respect de ne pas se transformer en un thriller pulpeux, comme on le craint parfois. Le terrain d’entente qui en résulte, habité, est suffisamment tendu et suscite la réflexion, même si ses énigmes éthiques à l’échelle individuelle se sentent par rapport à celles du premier long métrage d’Adler, «Bethléem».

Le cadre du film tourné en Louisiane n’est pas précisé, mais la saveur de l’époque est transmise avec succès au milieu d’un design fluide et peu montrant et de contributions technologiques tout autour.