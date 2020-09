Évaluation:

8,0 sur 10

Jeter:

Kamala Khan… Sandra Saad

Bruce Banner… Troy Baker

Iron Man / Tony Stark… Nolan North

Black Widow / Natasha Romanoff… Laura Bailey

Thor… Travis Willingham

Captain America… Jeff Schine

Hulk… Darin De Paul

Hank Pym / Ant-Man… Danny Jacobs

Maria Hill… Jennifer Hale

M.O.D.O.K./George Tarleton… Usman Ally

Chef de projet / Phil Sheldon… Walter Gray IV

Monica Rappaccini… Jolene Andersen

Abomination… Jamieson Price

Dante… Michael Johnston

Flynn… Cooper North

Revue des Avengers de Marvel: un spectacle d’action glitchy

Avengers de Marvel ressemble à un retour à ces jeux d’équipe classiques de Marvel d’antan, en particulier ceux de 1992 X Men, 1993 X-Men: Apocalypse mutante, et 2004 X-Men: Légendes. Et bien que les graphismes se soient manifestement améliorés, le gameplay semble relativement démodé – mais dans le bon sens.

Ici, nous avons un jeu qui donne aux joueurs la chance de se mettre dans les chaussures colossales de Hulk, Iron Man, Captain America, Thor et Black Widow – qui se comportent de la même manière que leurs homologues sur grand écran et portent même la même tenue. tout en manquant des traits du visage des stars Mark Ruffalo, Robert Downey, Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson en raison, je suppose, de raisons financières – pour 15 à 20 heures de vie exaltante et pleine d’action, bien que chaos souvent glitchy.

Comme c’est le cas avec ces écraseurs de boutons, chaque héros possède des pouvoirs et des capacités uniques qui affectent un peu le gameplay. Iron Man et Thor peuvent voler, par exemple, ce qui les rend utiles dans des missions basées autour d’énormes complexes militaires nichés dans de gigantesques canyons; tandis que le style de combat plus agressif de Hulk fonctionne mieux contre de redoutables méchants comme Abomination ou ces robots araignées irritants qui apparaissent apparemment à la douzaine.

Là se trouve une critique mineure avec Avengers. Malgré toute son ambition folle – et le jeu est certainement énorme – les batailles deviennent redondantes car vous êtes obligé de combattre vague après vague les mêmes méchants apathiques semblables à Putty Patrol pendant des heures. Il y a aussi un manque surprenant de créativité dans ces batailles, car les joueurs doivent choisir de frapper ou de frapper plus fort tout en débloquant occasionnellement une ou deux capacités spéciales dans des situations délicates. Et bien qu’il soit cool de voler en tant que Thor, les commandes sont plutôt maladroites et ne font pas la transition avec le combat à pied aussi facilement qu’elles le devraient probablement. En effet, il est un peu perplexe que Crystal Dynamics n’ait pas fait un effort supplémentaire et créé un style de combat fluide comme ceux trouvés dans Chevalier d’Arkham.

Un autre problème réside dans les éléments destructeurs du jeu qui permettent aux personnages de faire exploser des objets tels que des cartouches explosives et des terminaux informatiques à grand effet, mais interdisent à Hulk de ramasser des véhicules à utiliser pendant le combat. Dans un jeu comme celui-ci, ces types de détails vont très loin et distingueraient davantage chaque personnage de l’autre. En l’état, alors que Black Widow et Iron Man peuvent montrer leurs propres capacités uniques, leurs pouvoirs sont pour la plupart les mêmes, bien que rendus avec une animation différente. Vraiment, il s’agit de savoir si vous préférez les balles ou les lasers, car ils sont tous également efficaces.

Un autre problème réside dans l’histoire elle-même. Bien qu’il soit vraiment génial de parcourir le ciel en tant qu’Iron Man ou d’invoquer le Bifrost en tant que Thor, il faut un certain temps avant que de tels héros ne s’assemblent réellement. Pendant la majorité des premiers temps d’exécution du jeu, les joueurs contrôlent Kamala Khan, alias Mme Marvel, dont l’histoire d’origine sert plus ou moins d’épine dorsale sur laquelle l’intrigue est structurée. Ce complot tourne autour d’un horrible accident à bord d’un hélicoptère Shield qui fait des milliers de victimes et le démontage du S.H.I.E.L.D. et l’équipe des Avengers. En tant que tel, c’est à Kamala de découvrir où se trouvent les Avengers et d’empêcher les méchants de faire encore plus de mauvaises choses.

Regardez, d’un côté, c’est cool (et assez terrifiant) de vivre une crise de rage de Hulk du point de vue d’un étranger – il poursuit Kamala partout dans un hélicoptère abandonné dans l’un des décors les plus excitants du jeu. D’un autre côté, c’est un peu ennuyeux de devoir attendre si longtemps pour jouer en tant que l’un des principaux Avengers dans un jeu appelé Avengers.

Peu importe, car une fois que les héros apparaissent – chacun avec ses propres grandes entrées – ils sont là pour le long terme et ont de nombreuses opportunités de briller tout en traitant avec leurs propres boss uniques, ce qui fait des deuxième et troisième actes du jeu tous les plus agréable.

Et Mme Marvel avec tous ses bras extensibles fous et ses capacités de croissance semblables à celles de Ant Man, est en fait assez amusante à jouer et sert de personnage engageant, voire relatable à part entière. C’est son histoire – la grande finale la voit se battre mano a mano contre un gigantesque méchant au milieu d’une ville ravagée par la guerre dans une confrontation trop brève principalement cinématographique – et la réaction enthousiaste du personnage à tout ce qui est lié aux Avengers donne le visage impassible. tracer une bonne dose de cœur pour accompagner l’humour original de Marvel.

De plus, Crystal Dynamics a pompé le jeu avec tant de missions secondaires et d’objectifs (dont certains sont basés sur le multijoueur) qu’il est difficile de ne pas se sentir heureux quand tout est dit et fait. Ne vous y trompez pas, il s’agit d’une production massive. Et si les résultats finaux n’atteignent pas tout à fait les nobles ambitions de ses créateurs, ou usurpent des jeux de super-héros de premier plan comme le Arkham série ou même la récente Homme araignée, tout au moins, Avengers de Marvel réussit toujours comme une mise en place agréable pour la suite sûrement meilleure.