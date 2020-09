Spartiate et fouettée par le vent et à 40 km du continent déjà lointain du nord de l’Écosse, les îles Uist seraient un endroit déroutant pour la plupart des étrangers qui se retrouveraient bloqués pendant une durée indéterminée – et c’est sans le temps supplémentaire. l’incertitude d’une demande d’asile politique en instance. Pour le protagoniste syrien de «Limbo», un réfugié stationné dans une sombre maison sûre de l’île en attendant la miséricorde du gouvernement britannique, cela équivaut à une sorte de quarantaine physique et spirituelle qui pourrait résonner auprès d’un plus large éventail de téléspectateurs que ça l’aurait fait il y a six mois. Ce qui ne veut pas dire que le deuxième film réfléchi et doux du réalisateur écossais Ben Sharrock, qui dramatise le sort des réfugiés à travers une comédie impassible plutôt que de se tordre à la main dans un film, manque d’une grande empathie.

Présenté en première dans le volet Discovery de Toronto, «Limbo» devait faire partie de la sélection officielle de Cannes annulée rétrospectivement cet été. Même si sa présence sur la Croisette était théorique, c’est toujours un point de départ pour une production britannique à petite échelle d’un cinéaste dont les débuts en 2015 «Pikadero» ont accumulé des kilomètres sur le circuit des festivals – remportant même le premier prix à Édimbourg – mais largement ignoré par les distributeurs. Drôle dramatique romantique se déroulant dans la région basque espagnole, ce film a établi la vision internationale de Sharrock, qui est maintenue dans «Limbo» alors même qu’il tourne à la maison: son scénario original s’inspire du temps passé à vivre en Syrie et à tourner dans des camps de réfugiés algériens.

Certains aborderont «Limbo» avec une mesure de scepticisme justifié, comme une histoire de réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique écrite par un Écossais blanc, il est donc sage de prendre une micro perspective plutôt qu’une macro. Se concentrant sur les faiblesses et les aspirations humaines individuelles plutôt que de tenter une déclaration plus universelle sur une crise humanitaire mondiale, Sharrock accorde également une confiance considérable à son excellent acteur principal, l’acteur anglo-égyptien Amir El-Masry, pour transmettre des couches tacites de traumatisme dans la composition psychologique de son personnage. .

On ne nous dit pas exactement quel déroulement douloureux des événements le jeune musicien doué Omar (El-Masry) s’est échoué dans les Hébrides extérieures avec un bras cassé, loin de sa famille toujours en Syrie, mais sa réponse étourdie et flegmatique à sa sévère réaction un nouvel environnement nous dit ce que nous devons savoir. Il est l’un des nombreux demandeurs d’asile célibataires de sexe masculin détenus dans un village insulaire désolé, alors que leurs demandes sont traitées trop lentement. Les distractions locales se limitent à un supermarché stérile, un pub sans joie faisant la promotion d’une soirée micro ouverte, et des kilomètres et des kilomètres de côte pierreuse et détrempée et de ciel boudeur, tourné par le directeur de la photographie Nick Cooke – avec un rapport hauteur / largeur habilement changeant – d’une certaine manière cela implique l’infini inquiétant.

À partir de ce groupe d’étrangers soudés, Omar se lie le plus étroitement avec Farhad (Vikash Bhai), réfugié afghan plus âgé mais moins mondain, principalement grâce à la persévérance affable de ce dernier. Un optimiste têtu dont les principales passions dans la vie sont Freddie Mercury et l’élevage de poulets, Farhad tente de faire réengager le jeune homme réticent avec le monde, se nommant son agent de talent et le harcelant pour qu’il joue son oud autrement intact lors de la soirée open mic. La réponse perplexe mais fougueuse de Farhad à son nouvel environnement étrange fournit au film sa veine la plus riche de comédie calme, presque Kaurismäki, alors qu’il recherche avec enthousiasme des déchets occidentaux sans valeur jetés pour des œuvres caritatives, et investi dans un coffret «Friends» donné des décennies après le monde a cessé de se demander si Ross et Rachel étaient en pause ou non.

Les incursions du film dans l’absurdisme manifeste sont moins réussies, principalement dans des scènes illustrant les cours de sensibilisation culturelle espacés et extrêmement inutiles présentés aux réfugiés par le duo d’immigrants excentrique Helga (Sidse Babett Knudsen, s’amusant beaucoup) et Boris (Kenneth Collard ). Amusantes selon leurs propres termes, comme soulevées par un effort de vague étrange grec disloqué, ces digressions ne se confondent jamais avec la tragicomédie plus humaine qui les entoure, d’autant plus que «Limbo» erre dans un territoire émotionnel de plus en plus angoissé.

Cependant, toutes les incohérences tonales sont contrebalancées par le poids et la grâce de la performance d’El-Masry, scintillante de joie et de rage derrière des yeux fatigués, et le calme constant et délibéré du cinéma de Sharrock, qui s’attarde parfois sur la beauté de ces banalités comme déformées. chiffres dans une fenêtre en verre marbré. La crise des réfugiés a peut-être été le sujet le plus essentiel et le plus récurrent du cinéma européen ces dernières années, abordé dans d’innombrables documentaires et un peu moins de films de fiction avec des degrés divers d’imagination et d’intégrité: au milieu de cette surabondance, «Limbo» trouve sincèrement et intelligemment sa propre voie .