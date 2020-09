Les colombes papillonnent, les filles bavardent, la vie bafouille – et parfois s’égoutte – dans le deuxième long métrage tumultueux et touchant d’Emma Dante, «Les sœurs Macaluso». Imaginer le balayage de plusieurs décennies de capture et relâcher d’une seule durée de vie et le condenser en un film de moins de 90 minutes est un exploit; le faire à propos de plusieurs vies interconnectées sans perdre de définition est encore plus impressionnant. C’est peut-être l’expérience de la dramaturge italienne avec la dramaturgie scénique qui lui permet d’interpréter ce numéro de trapèze télescopique avec une telle élégance, mais malgré cela, l’habileté avec laquelle Dante adapte sa propre pièce, rassemblant trois ensembles d’acteurs jouant les mêmes personnages à trois phases différentes de la vie, et lui donne une vie pleinement cinématographique est remarquable. Dans juste son deuxième long métrage après le drame tendu de rue «A Street In Palermo» il y a sept ans, Dante fixe un sceau ferme sur son émergence interdisciplinaire en tant que réalisatrice d’une empathie inhabituellement vive.

«The Macaluso Sisters» parle de la tragédie à action lente qui est le passage du temps, et son effet sur les relations gâchées par le regret et la récrimination. Mais cela commence dans un registre joyeux et inconscient alors que cinq sœurs orphelines, âgées de 5 à 19 ans, se préparent pour une journée à la plage. Cette tribu exubérante, qui rappelle le «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven – tous cheveux et membres et se chamaillant pour des sandwichs – est dirigée par l’aînée responsable, Maria (Eleonora De Luca), une jeune femme élancée qui rêve d’être danseuse, et qui va , avant que la journée ne se termine en catastrophe, partagez un baiser gay tendre et délirant avec une jolie amie, tout en poursuivant les tracts dispersés qu’ils distribuent dans un cinéma en plein air.

Pinuccia (Anita Pomario), quelques années plus jeune, est la jolie, vaniteuse et séduisante qui se demande si les garçons la regardent et est éternellement en désaccord avec la truculente Lia (Susanna Piraino), une adolescente agressive et maladroite qui peut cependant être apaisée par la littérature, surtout quand Maria lui lit à haute voix. Plump, pacifique Katia (Alissa Maria Orlando) est la prochaine en ligne, et Antonella (Viola Pusateri) comme si souvent avec le plus jeune dans une grande famille, est la chérie de tout le monde, même si elle essaie d’impressionner ses frères et sœurs aînés avec sa sophistication et son courage. Un petit moment où elle supplie Pinuccia de tamponner du rouge à lèvres sur sa bouche est rejoué plusieurs fois au fil des décennies, augmentant à chaque fois une émotion plus perçante. La nature de tous les êtres vivants à changer, à vieillir et à décliner est vivement mise en évidence lorsqu’un élément reste résolument, déchirant, le même.

Le dernier personnage de l’ensemble est leur maison, un grand mais miteux appartement au dernier étage dans lequel les pigeons qu’ils gardent dans une annexe ont tendance à errer. Les oiseaux sont leur revenu: ils les louent pour les mariages et les fêtes, en sachant qu’ils retourneront au perchoir. Cela ne les rend pas vraiment riches, mais c’est le cas – comme Katia plus âgée (Laura Giordani) le rappellera à son mari dédaigneux des années plus tard – les nourrit. Dante n’évite pas complètement le piège de la sentimentalité occasionnelle, et revient peut-être sur cette photo des oiseaux blancs volant dans le ciel depuis le pigeonnier plusieurs fois de trop, mais c’est une métaphore si simple et agréable qu’il est difficile d’en avoir trop.

La structure en trois actes est si clairement délimitée, les deuxième et troisième parties se déroulant presque exclusivement dans l’appartement – lors d’un dîner au cours duquel Maria (Simona Malato), maintenant dans la quarantaine, fait une annonce choquante, puis des années plus tard. lors d’un adieu déchirant – le film doit trahir ses racines en tant que pièce de théâtre. Mais la caméra fluide et agile de Gherardo Gossi ne nous permet jamais de nous sentir restreints ou liés à la scène, et même les plus audacieux, potentiellement théâtraux, s’épanouissent – changer entièrement le casting d’une section à l’autre, et favoriser les esprits apparentés par rapport aux sosies physiques lors du casting. le même rôle à différents âges – fonctionne à merveille. Cela est en grande partie dû à l’élan de ce merveilleux troisième tiers d’ouverture et à la chimie sororale sans effort que les plus jeunes membres de la distribution invoquent.

C’est l’un des rares échecs nerveux de ce film par ailleurs exceptionnellement confiant que l’on nous montre finalement, inutilement, exactement ce qui s’est passé ce jour fatidique à la plage. Et la répétition de la Gymnopédie plaintive n ° 1 d’Eric Satie, d’abord comme muzak émis par un ornement de clown kitsch, puis dans son arrangement de piano classique sincère comme motif de la bande originale, est un peu trop insistante. Mais de presque toutes les autres manières, le scénario sensible de Dante et sa belle armée d’actrices (12 au total, jouant les 5 personnages entre elles) créent une célébration magnifiquement mélancolique et souvent extraordinairement émouvante de l’amour frictif qui existe entre sœurs. Tous ne survivent pas à la brève durée du film, certains laissent derrière eux leurs contours fantomatiques, comme le patch de papier peint brut et propre révélé lorsqu’un cadre d’image est supprimé. Mais comme le dit le refrain de la chanson générique «Meravigliosa Creatura», les sœurs Macaluso sont en effet des créatures merveilleuses: communes comme des pigeons, précieuses comme des colombes.