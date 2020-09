«One Night in Miami» est l’un de ces drames avec une prémisse accrocheuse et irrésistible de rencontre des esprits qui place quatre légendes dans une seule pièce, tout cela pour que nous puissions nous asseoir et regarder les feux d’artifice verbaux et philosophiques voler. Le film se déroule le 25 février 1964, la nuit où Cassius Clay, à 22 ans, a remporté le championnat du monde des poids lourds en battant Sonny Liston dans un combat pour le titre au Miami Beach Convention Center. Pour fêter sa victoire, il se dirige vers la petite suite modeste et plutôt minable où son ami Malcolm X séjourne au Hampton House, un motel qui accueille les célébrités noires. Là, les deux sont rejoints par la superstar du football Jim Brown et la légende de la soul Sam Cooke.

Cela ressemble à une quintessence et si?, Mais les quatre étaient en fait des amis, et cette rencontre a vraiment eu lieu; c’est juste que l’on en sait très peu. «One Night in Miami» est une adaptation de la pièce de théâtre spéculative de Kemp Powers en 2013, et l’actrice Regina King, qui fait ses débuts en tant que réalisatrice de long-métrage, a ouvert l’action de la meilleure façon possible, se mêlant à des scènes se déroulant en dehors du chambre de motel, comme le combat de Liston et plusieurs rencontres qui nous montrent les personnages seuls, confrontant à quoi ressemblait le racisme en 1964. (La rencontre de Brown avec un sudiste blanc apparemment sympathique, joué par Beau Bridges, se termine sur une note qui ressemble à une gifle .) On affronte aussi l’anxiété de Malcolm chez lui à Chicago avec Betty Shabazz (Joaquina Kalukango). King transforme «One Night in Miami» en un vrai film, le mettant en scène avec une confiance visuelle fluide et un flair émotionnel vibrant qui lui confère une authenticité flamboyante. Le fait que ces quatre-là se détendent dans une chambre de motel, faisant correspondre les esprits et les idées et taquinant leurs rivalités sous-jacentes, ne ressemble jamais à une vanité.

C’est important, car l’attrait d’un film comme celui-ci n’est pas seulement le fait que nous voyons différentes visions du monde légendaires se faire entendre. C’est que les personnages, détendus par quelques verres et le plaisir de leur camaraderie, révèlent qui ils sont – pas seulement ce qu’ils pensent et ressentent, mais comment ils le pensent et le ressentent – d’une manière que même beaucoup de bons biopics jamais tout à fait trouver la place pour. J’adore “Malcolm X” de Spike Lee, mais dans les trois heures, nous ne voyons pas beaucoup de Malcolm décontracté, assis autour et tirant dans la brise. Même si vous êtes un homme aussi monumental que lui, c’est toujours ce qu’est la vie.

Dans «One Night in Miami», les quatre mangent de la glace (vanille, dont ils plaisantent) et se taquinent avec des insultes qui sont juste de ce côté du respectueux, et les quatre acteurs – Eli Goree (Cassius Clay), Kinglsey Ben- Adir (Malcolm X), Aldis Hodge (Jim Brown) et Leslie Odom Jr. (Sam Cooke) – sont sensationnels. Tous les quatre se frayent un chemin dans la psyché de ces légendes, dans leurs manières, leurs contradictions et leurs vulnérabilités. Gorée cloue mais minimise habilement la musique de la voix de Clay, l’insistance qui pourrait s’élever à un grondement seigneurial, Hodge investit Brown avec une force méfiante de tout voir, et Leslie Odom Jr., de «Hamilton», fait de Cooke un paradoxe suprême : lisse comme de la soie en surface, enroulé en dessous. Les hommes que nous voyons devant nous sont imprégnés de leur destin et, en même temps, ce sont des gens drôles, terreux et racontables qui portent leur ego sur leurs manches.

Là où le film se réunit et vous présente comme une pièce structurée de drame, c’est dans le thème qui surgit tout au long de celui-ci, mais qui ne reçoit un nom qu’à la fin: «Black power». En 1964, cette phrase prenait tout juste son sens, et «One Night in Miami» se situe au changement de paradigme d’un moment où le pouvoir noir était une conscience qui émergeait, en partie, de la façon dont des figures comme celles-ci s’élevaient dans le culture, devenant des stars influentes, la défiant et la changeant et peut-être, dans le processus, la révolutionnant. La révolution était dans l’air, mais seul Malcolm X l’avait nommée ainsi. «One Night in Miami» est un débat passionnant sur le pouvoir de la part de ceux qui l’ont gagné mais qui sont encore en train de savoir quoi en faire.

Ils sont unis dans leur rêve d’avenir, et leur amour l’un pour l’autre est évident, mais ils sont aussi un faisceau de contradictions qui se heurtent. Clay est sur le point d’annoncer au monde qu’il est devenu musulman et qu’il rejoint la Nation of Islam – un mouvement extraordinaire et révolutionnaire qui ne le fera pas aimer d’un corps de presse blanc qui remet déjà en question son style impétueux et regarde-moi. (qui, dans le film, dit-il, a été inspiré par la lutte professionnelle, en particulier par Gorgeous George). Pourtant, Malcolm, qui a contribué à faciliter la conversion de Clay, est sur le point de se séparer de la Nation lui-même, une décision qui le laisse froidement effrayé, car c’est un peu comme quitter la mafia. (Son garde du corps, le Kareem noué, se tient devant la porte comme un gardien de prison.) Le désenchantement de Malcolm pour la Nation de l’Islam est enraciné dans sa découverte que son chef, Elijah Muhammad, est un lech et un fraudeur. En abandonnant la Nation, il est fidèle à lui-même mais, en fait, il suspend le futur Muhammad Ali à sécher.

Kingsley Ben-Adir investit Malcolm avec une acuité joviale engageante en surface, mais sa fureur intellectuelle est toujours là, avec une sorte de sévérité puritaine. Il est plus âgé que les autres et à un moment donné se fait taquiner pour son «argot serré des années 1940». Mais il voit, plus que quiconque, la radiographie complète de la structure du pouvoir blanc, et cela l’amène à se demander pourquoi Sam Cooke, un génie de la soul avec un chant romantique sublime, travaille si dur pour plaire au public blanc et ne le fait pas. faire plus pour aider le mouvement.

Leur débat est chargé et fascinant, car Cooke, que Malcolm accuse essentiellement d’être un oncle Tom, se défend habilement, soulignant qu’il a lancé une maison de disques qui a fait carrière à de nombreux artistes noirs. Il souligne que lorsqu’il a accordé une licence aux Rolling Stones de «It’s All Over Now» de Bobby Womack, Womack était furieux jusqu’à ce qu’il commence à voir les chèques de redevances. Cooke, qui conduit une Corvette Stingray orange-rose, plaide de manière convaincante en faveur du pouvoir d’entreprise d’un homme noir, pour faire fonctionner le système de l’intérieur. Et Jim Brown, extrêmement conscient et politique, parle de jouer un rôle dans un western hollywoodien («Rio Conchos») de la même manière. Brown ne se considère même pas comme un héros. «Nous ne sommes que des gladiateurs, mec», dit-il à Clay.

Mais ensuite, Malcolm frappe Cooke – les frappe tous – avec l’insurrection transcendante de son point de vue, à savoir que les Afro-Américains meurent chaque jour. La lutte a toujours été là, mais maintenant la lutte est arrivée; il n’y a pas moyen de l’éviter. Il joue une chanson de Bob Dylan, «Blowin ‘in the Wind» (et, à sa manière un peu geek de Malcolm, se déchaîne), et demande: Comment se fait-il que ce garçon blanc du Minnesota écrive une musique de protestation plus pertinente que Sam Cooke? Malcolm the firebrand est didactique à ce sujet, mais le film ne l’est pas. Il laisse cette question, ainsi que diverses réponses possibles, s’attarder dans l’air.

«One Night in Miami» se nourrit d’un moment de transition, et le fait avec émotion. Les personnages, tels que présentés, sont certainement informés par notre vision rétrospective d’eux – et obscurcis par le fait que Malcolm, exactement un an plus tard, serait assassiné (selon toute vraisemblance, par des forces au sein de la Nation of Islam), et que Sam Cooke serait abattu dans une altercation de motel avant la fin de 1964. Pourtant, le film a la perspicacité de vivre au présent. Il se termine par une scène construite autour d’une interprétation révélatrice et douloureuse de «A Change Is Gonna Come» de Cooke, une chanson qui, selon le film, est née de cette nuit à Miami (un tronçon historique, mais ce n’est pas grave). Le fait est que la chanson reste aussi obsédante pour notre moment actuel qu’elle l’était pour les années 60. Le changement vient, mais cela n’arrive pas par hasard – c’est l’éclair dans une bouteille, et «One Night in Miami» capture le flash de ce à quoi il ressemble.