Selon le dernier rapport d’une chaîne d’information, les demandes de mise en liberté sous caution de Rhea Chakraborty et Showik Chakraborty peuvent être déposées par l’avocat Satish Maneshinde devant la Haute Cour de Bombay aujourd’hui. Rhea et Showik ont ​​été placés en garde à vue après que le Bureau de contrôle des stupéfiants les ait arrêtés pour cause de drogue liée au cas de Sushant Singh Rajput.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



2462 lit Mumbai Mise à jour: 16 septembre 2020 09:33 am Rhea Chakraborty, la demande de libération sous caution de Showik susceptible d’être déposée aujourd’hui à la Haute Cour de Bombay par leur avocat: rapport

Selon les derniers développements dans l’affaire des drogues de Rhea Chakraborty et Showik Chakraborty, leur avocat Satish Maneshinde est susceptible de déposer sa demande de mise en liberté sous caution devant la Haute Cour de Bombay aujourd’hui. Auparavant, la Cour de Sessions avait rejeté la demande de mise en liberté sous caution de Rhea et Showik après le Bureau de contrôle des stupéfiants S’y était opposé. À ce sujet, Rhea et Showik ont ​​été placés en garde à vue pendant 14 jours avec Samuel Miranda, Dipesh Sawant et d’autres trafiquants de drogue Zaid Vilatra et d’autres. Maintenant, selon le dernier rapport du Times Now, leur avocat, Satish Maneshinde peut déposer une demande de mise en liberté sous caution à Bombay HC aujourd’hui.

(Copie en développement)

Lire aussi | La SHRC annoncera l’ordre de la visite de Rhea Chakraborty à la morgue de l’hôpital Cooper après la mort de Sushant Singh Rajput

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération