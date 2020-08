Gizelle Bryant de The Real Housewives of Potomac est connue pour ses slogans sur le «mot dans la rue». La star de Bravo n’a pas peur de répéter les rumeurs et de faire un peu de recherche en ligne pour évoquer l’émission. Rien n’a été hors des limites pour les dames de Potomac et elles ont brisé le quatrième mur depuis la première saison. Bryant appelle d’autres franchises, en particulier The Real Housewives of Beverly Hills, où leurs arguments ne sont pas profonds.

Quel est le drame sur «RHOBH» cette saison?

Les dames de Beverly Hills viennent de terminer la saison 10 sur Bravo et leur scénario majeur impliquait Denise Richards et Brandi Glanville. Jusque-là, le drame sur RHOBH était apprivoisé par rapport aux autres franchises. Ils se disputaient le fait de parler de plan à trois devant les enfants ou de poser des questions trop personnelles.

Il y a un consensus sur le fait que la distribution de l’émission basée en Californie a beaucoup plus facile que les autres franchises. Lorsque Glanville a dit aux dames qu’elle avait prétendument rencontré Richards, le drame s’est déplacé vers ce scénario pour le reste de la saison.

Richards ne voulait pas qu’aucune de ces allégations soit diffusée selon laquelle elle aurait même crié la phrase désormais tristement célèbre, «Bravo, Bravo, Fuc *** g Bravo», dans le but de rendre cette scène inutilisable pour l’air. Cependant, le réseau a décidé qu’il était temps de briser le quatrième mur de la série et d’inclure tout le désordre.

Gizelle Bryant les appelle

Lors d’une interview avec Lala Kent et Randall Emmett sur le podcast Give Them Lala, Bryant a appelé ses collègues stars de Housewives.

« Je ne peux pas m’asseoir ici et agir comme si je n’avais pas lu les blogs parce que maintenant je sais tout sur votre mari et ce qu’il fait », a déclaré Bryant à propos des rumeurs qui ont été évoquées dans l’émission. «… Karen [Huger] et tout son truc fiscal. C’était sur le Washington Post que son mari devait l’IRS… il n’y a aucun moyen que nous ne puissions pas en parler, je dois en parler. «

Kent a sonné en disant que RHOP a «vrai sh **» parce qu’aucun sujet n’est hors de la table.

«Je me sens comme les vraies femmes au foyer de Beverly Hills… J’adore ces femmes, je pense qu’elles sont drôles et qu’elles dégoulinent de diamants et de perles, mais elles se disputent littéralement pour rien», a déclaré Bryant. «Alors que nous ne pourrions pas nous en sortir si notre vie en dépendait.»

Gizelle Bryant accusée d’avoir comploté

Bryant est connu pour apporter des sujets inconfortables à l’émission. Entre la saison 4 et la saison 5 de RHOP, Monique Samuels allègue que Bryant prévoyait de lâcher une bombe.

«Gizelle envisage d’aller à [the] réunion pour dire aux gens que Chase n’est pas celle de Chris et que vous le trompiez et que ce n’est pas son bébé », a déclaré Samuels que Huger lui avait dit.

Selon ce que Samuels a dit lors de sa diffusion Instagram Live, Bryant a voulu soulever la question de la paternité de son fils lors des retrouvailles.

«À quel point est-ce dégoûtant? Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais pour parler de mon enfant? Ajouta Samuels. «Si quelqu’un parlait de l’une des filles de Gizelle ou même des illégitimes de son ex, elle deviendrait folle. Pour évoquer le nom de mon enfant, quand vous savez que le désordre n’est pas vrai, à quel point est-ce dégoûtant. »

