Le multi-instrumentiste d’Arcade Fire, Richard Reed Parry, a annoncé sa première partition de film en tant que compositeur solo. C’est pour The Nest, un nouveau film écrit, réalisé et produit par Sean Durkin avec Jude Law et Carrie Coon.

The Nest, qui raconte l’histoire d’une famille qui a déménagé d’Amérique en Angleterre dans les années 1980, sort le 18 septembre via IFC Films. La partition de Parry sortira le même jour sur Milan Records. Regardez la bande-annonce de The Nest ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la pochette et la liste des chansons de l’album.

Dans une déclaration, Parry a écrit: «Quand j’ai regardé le tout premier montage brut de The Nest sans aucune musique, j’ai pu ressentir tout de suite ce que je voulais que la partition soit: une musique qui semblait avoir été écrite et jouée quelque part dans le grand vieux manoir sur lequel une grande partie du film se concentre…. Je suis très reconnaissant à mes fantastiques collaborateurs musicaux et pour la confiance de Sean Durkin dans mon propre processus musical intuitif et l’espace artistique et la liberté qu’il m’a donné pour explorer le paysage musical de son film. »

Durkin a ajouté: «Bien avant que Richard ne soit le compositeur du film, j’écoutais son album Music for Heart and Breath tout en écrivant le scénario, donc pour lui, il était très excitant pour moi de participer au projet. Ce fut une collaboration incroyable de travailler avec lui. Il a créé une partition époustouflante qui capture l’atmosphère et l’émotion que je voulais que le film englobe. «

Le Nest (bande originale du film):

01 Drone Bête

02 Symphonie Brew

03 Motifs de base

04 Demi trouble

05 Ce que nous avons toujours voulu

06 Motifs de base II

07 Nouvelle descente

08 La maison

09 tumulte sombre

10 Drone Beast: Royaume-Uni

11 Symphony Brew Redux

12 Descente lente

13 Drone Beast: Dans les airs