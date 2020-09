Les fans verront plus du manoir de Rozay dans la prochaine suite de « Coming to America ».

Juste au cas où vous auriez besoin d’un rappel, Rick Ross est là pour vous faire savoir qu’il est riche-riche. Le vaste domaine de Rick Ross à Fayetteville, en Géorgie, a été bien documenté, mais pour ceux qui avaient besoin d’un aperçu aérien de la propriété, Rozay a fourni une vue en hélicoptère. Des images ont fait surface en ligne et auraient été prises par le rappeur lui-même montrant sa propriété de luxe et son aménagement paysager propre. Il est rapporté qu’Evander Holyfield a construit la maison de 54 000 pieds carrés, mais l’a ensuite perdue en raison d’une forclusion.

Le monde recevra un regard plus proche et plus personnel sur la propriété de Rick Ross dans la prochaine suite de Coming to America. Les cinéastes ont utilisé la propriété du rappeur pour représenter un palais, et on dit que Ross fera même une apparition dans le film. Il est également rapporté que Ross a utilisé sa maison à plusieurs reprises pour des films et des films télévisés, notamment le remake de SuperFly en 2018 et Fox’s Star.

Pendant ce temps, Big Boss Ross a récemment partagé que les fans peuvent s’attendre à recevoir bientôt le visuel de « Pinned to the Cross ». Il a posté un aperçu de la vidéo musicale sur sa page Instagram, niché entre ses flexions luxueuses « big bawse ». Découvrez-le ci-dessous.

