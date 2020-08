La barre pour ce à quoi une convention politique pourrait ressembler à l’ère du COVID-19 était, pour le moins, faible. Après des mois à regarder des carrés Zoom envahir nos écrans comme une séquence de crédits sans fin «Brady Bunch», il ne semblait pas tout à fait possible pour un événement à distance s’étendant sur plusieurs jours de produire une télévision à moitié convaincante. Et pourtant, la Convention nationale démocrate de la semaine dernière a été organisée de manière relativement transparente à partir d’endroits dispersés à travers le pays, mélangeant les formats pour que chaque nuit continue à avancer à un rythme régulier. Même lorsqu’elle n’a pas totalement atterri, la DNC de cette année a plus souvent trouvé des moyens de transformer la nécessité potentiellement désastreuse de diffuser à partir de dizaines d’endroits en un net positif. Il est également utile que les démocrates soient entrés dans cette dernière partie de la saison électorale avec un message unifié: le président a fait du mauvais travail et ils peuvent faire mieux.

Entrant dans leur propre convention, les républicains n’avaient pas une stratégie aussi cohérente. Après que l’emplacement initialement souhaité de la Caroline du Nord ait refusé d’accueillir le type d’événement en personne recherché par le RNC, la convention a transféré la majeure partie de ses événements en Floride et a organisé la première nuit à Washington DC, à la Maison Blanche elle-même. Un calendrier des conférenciers ne s’est concrétisé que le week-end précédent. L’appel nominal, que le DNC a réussi à transformer en l’un de ses moments forts sans équivoque avec des vidéos tournées à travers le pays, s’est déroulé lundi à midi sous la forme d’une série de têtes parlantes presque identiques sous les applaudissements dispersés des quelques délégués réunis. (Ce n’est pas, notamment, la façon dont l’appel nominal a été décrit plus tard dans la soirée, lorsqu’un montage ultra-rapide de personnes disant le nom de leur état respectif a clignoté sur l’écran en quelques minutes.) Et bien qu’ils soient tous les deux programmés pour parler. plus tard dans la convention en tant qu’attraction clé, le vice-président Mike Pence et le président Trump ont longuement accepté leurs nominations lundi après-midi, apparemment au hasard.

Lundi aux heures de grande écoute, l’approche du RNC – du moins dans la mesure où sa présentation générale – est devenue plus précise. Une litanie des succès les plus fiables du parti a pris la parole, d’un enseignant qui se fâche contre les syndicats, à un propriétaire de petite entreprise remerciant Trump, en passant par le fils aîné du président, Don Jr., décriant la prétendue montée du socialisme grâce aux maires démocrates. Alors que la majeure partie de la soirée a été consacrée à des conférenciers en direct, il y a eu quelques exceptions préenregistrées, notamment Trump animant de brèves discussions entre lui-même, les travailleurs de première ligne et les otages récemment libérés. Devant les caméras DC en direct, cependant, chaque orateur s’est dirigé vers le même podium flanqué des mêmes drapeaux drapés, encadrés dans le même plan moyen, et a prononcé des remarques avec tellement de chevauchement qu’ils auraient tout aussi bien pu livrer le même relais de parole. style de course. Contrairement au DNC, qui permet aux politiciens de personnaliser leurs adresses en fonction de différents contextes et lieux, le RNC a gardé chaque discours uniforme pour servir le même objectif. Ce soir, les orateurs n’étaient pas nécessairement là pour être eux-mêmes; ils étaient là pour être les porte-parole enthousiastes du président Trump.

Toute autre année, les haut-parleurs échangeant des places sur une scène serait une approche tout à fait banale. Mais cette année, et surtout après que la DNC ait choisi de bousculer son format pour un tel effet télégénique, il était particulièrement épuisant de voir une série de personnes debout à un pupitre entonner gravement les horreurs qu’une nation sous le président Biden ferait face à un complètement sans air. chambre. Comme la quarantaine nous l’a appris à la dure, certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas de la même manière sans la présence physique de personnes. (Aucun moment n’a prouvé cela tout à fait comme le discours franchement discordant de Kimberly Guilfoyle, qu’elle a prononcé avec le genre d’enthousiasme agressif habituellement réservé pour faire hisser un stade de la NFL sans applaudissements.)

L’un des aspects les plus étranges de la première nuit a été l’affrontement entre son thème supposé et les discours désastreux qui l’ont contrecarré. Chaque soirée a ostensiblement un thème différent, tous plus optimistes les uns que les autres: lundi était «Terre de promesse», mardi «Terre d’opportunité», mercredi «Terre de héros» et jeudi, la nuit où Trump apportera officiellement la convention à sa fin, est «Terre de grandeur». C’est un arc qui semble imiter la promesse de campagne la plus durable de Trump en 2016: que lui, et lui seul, puisse «rendre l’Amérique à nouveau formidable». Mais à l’approche des élections de 2020, Trump se retrouve maintenant à faire campagne sur la défensive, rendant l’objectif prétendu du RNC de vanter ses incroyables succès – «promesses faites, promesses tenues» – plus difficile qu’on ne l’avait imaginé à l’origine.

Dans le but de contrer les récits de la DNC et de décrire Biden comme la base la plus dédaigneuse du socialiste politiquement correct de Trump, la première nuit du RNC a été extrêmement sombre. Les orateurs ont brossé un tableau sombre des démocrates transformant le pays en «crime, violence, règne de la foule» et «anarchistes… inondant nos rues». À un moment donné, le représentant Matt Gaetz a suggéré que tout ce que les démocrates veulent faire est de vous enfermer chez vous et de laisser le gang MS-13 prendre le dessus. Guilfoyle a cité la Californie comme un exemple de la folie des démocrates, transformant un État autrefois grand en «une terre d’aiguilles d’héroïne jetées». Ce n’est pas comme si ce genre de peur ne fonctionnait pas; c’est, après tout, la pierre angulaire de l’empire de plus en plus puissant de Fox News. Mais au niveau le plus élémentaire de la messagerie, le décalage entre «le pays n’a jamais été aussi bien!» et “le pays sombre dans le chaos!” était trop rapide pour jamais vraiment laisser tomber l’un ou l’autre message. Si la RNC veut avoir un impact réel dans les prochains jours, elle voudra peut-être faire preuve d’un peu plus de créativité que de s’en tenir au statu quo.