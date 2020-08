Le président Donald Trump occupera le devant de la scène cette semaine à la Convention nationale républicaine.

La convention aura lieu à Charlotte, Caroline du Nord, du lundi au jeudi de 20 h 30 à 23 h HE. Contrairement à la Convention nationale démocrate, les parties «affaires» de l’événement se dérouleront en personne, avec 336 délégués présents. La plupart de l’événement sera virtuel, cependant, avec Trump parlant de la Maison Blanche à travers un flux.

Parmi les autres orateurs cette année, citons la Première Dame Melania Trump et le vice-président Mike Pence, qui acceptera son rôle de candidat à la vice-présidence du Fort McHenry de Baltimore. On s’attend à ce que d’autres membres de la famille Trump prennent la parole, ainsi que Mark et Patricia McCloskey, le couple accusé de crime pour avoir visé des manifestants devant leur maison, et Nick Sandmann, l’étudiant qui est devenu viral après une confrontation avec un autochtone. Manifestant américain en 2019.

Chacun des quatre jours couvrira différents sujets: promesse, opportunité, héros et grandeur. Le grand nombre d’orateurs et d’apparitions vise à présenter à la fois des chefs de parti et des Américains qui représentent l’électeur «de tous les jours».

L’événement sera télévisé sur les principaux réseaux comme ABC, NBC, MSNBC, CBS, CNN et Fox News, ainsi que sur les comptes de médias sociaux du comité des arrangements du RNC. Les auditeurs peuvent accéder au flux sur Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Amazon Prime Video et via Amazon Alexa.

Le programme des orateurs n’est pas encore finalisé. Voici tous les orateurs et thèmes confirmés:

Lundi – Terre des héros

Timothy Cardinal Dolan

Charlie Kirk

Rebecca Friedrichs

Tanya Weinreis

Représentant Matt Gaetz

Kim Klacik

Ronna McDaniel

Amy Johnson Ford

Dr GE Ghali

Représentant Jim Jordan

Herschel Walker

Natalie Harp

Vernon Jones

Andrew Pollack

Mark et Patricia McCloskey

Kimberly Guilfoyle

Fouet républicain de la Chambre Steve Scalise

Sean Parnell

Maximo Alvarez

Nikki Haley

Donald Trump, Jr.

Sen, Tim Scott

Mardi – Terre promise

Première dame Melania Trump

Secrétaire d’État Mike Pompeo

Sénateur Rand Paul

Gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds

Lieutenant-gouverneur de Floride Jeanette Nuñez

Procureur général du Kentucky Daniel Cameron

L’ancienne procureure générale de Floride Pam Bondi

Abby Johnson

Jason Joyce

Myron Lizer

Mary Ann Mendoza

Megan Pauley

Cris Peterson

John Peterson

Nicolas Sandmann

Eric Trump

Tiffany Trump

Mercredi – Terre d’opportunités

Vice-président Mike Pence

Deuxième dame Karen Pence

Sénatrice Marsha Blackburn

Sénateur Joni Ernst

Gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem

Représentant Dan Crenshaw

Représentante Elise Stefanik

Représentant Lee Zeldin

Richard Grenell,

Kellyanne Conway

Keith Kellogg

Jack Brewer

Sœur Dede Byrne

Madison Cawthorn

Scott Dane

Clarence Henderson

Ryan Holets

Michael McHale

Burgess Owens

Lara Trump

Jeudi – Terre de grandeur

Président Trump

Secrétaire HUD Ben Carson

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell

Le sénateur Tom Cotton

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy

Représentant Jeff Van Drew

Ivanka Trump

Ja’Ron Smith

Ann Dorn

Debbie Flood

Rudy Giuliani

Franklin Graham

Alice Johnson

Wade Mayfield

Carl et Marsha Mueller

Dana White