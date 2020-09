2020-09-04 02:30:04

Robbie Williams veut faire craquer l’Amérique en tant que star de la télévision, en suivant les traces de stars d’origine britannique telles que James Corden.

Robbie Williams veut faire craquer l’Amérique en tant que star de la télévision.

Le chanteur de 46 ans a déjà tenté de se faire un nom aux États-Unis en tant que musicien dans les années 90 en vain, mais a déclaré qu’il prévoyait maintenant d’essayer à nouveau la renommée américaine en empruntant une autre avenue et en devenant un Star de la télévision.

Il a dit: «J’ai une abondance qui m’attend.

«Je suis très, très enthousiasmé par toutes les opportunités qui se présentent à l’instant car je veux aller tester de nouvelles terres et ces nouvelles terres se trouvent être télévisuelles.

« Un peu d’Amérique là-dedans aussi. Il y a des indices, des bribes, des pointeurs qui disent: » Viens en Amérique, Robbie. Fais une émission de télévision avec nous « , ce qui est bien, et je dis: » Merci, vous pouvez attendre moi cependant ».

« Il y a, comme, plusieurs projets télévisés que j’ai lancés et qui me passionnent vraiment, vraiment. »

L’ancienne star de Take That veut imiter le succès de stars britanniques telles que James Corden, qui anime désormais un talk-show populaire de fin de soirée en Amérique.

Il a ajouté: « Il y a des trucs de comédie, il y a des trucs grand public à 19h30 et 20h30 le week-end qui me passionne. »

Robbie vit actuellement à Los Angeles avec sa femme Ayda Field – qui est originaire de la ville californienne – et leurs enfants, Theodora, sept ans, Charlton, cinq ans, Colette, 20 mois et Beau, six mois.

Et le hitmaker « Feel » a admis que sa seule réserve à propos de se lancer dans le travail à la télévision est le manque de temps qu’il pourra passer avec sa couvée.

S’exprimant lors d’un épisode de son podcast ‘At Home With The Williamses’, il a expliqué: « Mais voici le truc. J’ai compris une fois que Covid se termine, et ces opportunités se prévalent, cela signifie que je travaillerai toute l’année.

« Je dirai aussi, juste pour que ce soit clair, aux gens qui disent: ‘Oui, mais nous travaillons toute l’année’, c’est comme travailler sur une plate-forme pétrolière, mon concert. Vous passez six mois à travailler loin de votre famille, peut-être même plus, et c’est le hic.

« C’est la nature de la bête. La bête est très amusante, ce qui trouve un équilibre dans lequel je n’ai jamais été douée. »

Mots clés: Robbie Williams, Ayda Field, James Corden

Retour au flux