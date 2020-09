Pendant des mois, toute l’industrie du divertissement s’est concentrée sur la manière de retourner au travail au milieu de la pandémie de coronavirus. Des tas de protocoles de santé et de sécurité ont tout dicté, de la tenue appropriée de l’EPI aux calendriers des tests, en passant par le nombre de personnes pouvant être sur un plateau, et en juillet et août, une petite poignée de productions majeures – comme «The Matrix 4» et «Jurassic World: Dominion »- a commencé à mettre ces directives à l’épreuve. Alors que quelques personnes ont été testées positives, presque aucune épidémie n’a été signalée et aucune production n’a dû s’arrêter complètement. Il a commencé à sembler que le pipeline complet d’Hollywood pourrait enfin recommencer à circuler.

Et puis Batman a eu COVID-19.

La nouvelle que Robert Pattinson avait été testé positif deux jours seulement après la reprise de la production de “The Batman” aux Leavesden Studios au Royaume-Uni a présenté à l’industrie le premier exemple réel des vrais dangers de la réalisation d’un film à cette échelle au milieu d’une pandémie. Lorsque la première personne sur la feuille d’appel d’un film est testée positive, les effets d’entraînement sont profonds pour la production. Reste à voir comment ce qui se passe avec «The Batman» affectera l’industrie au sens large.

Selon une source familière avec les protocoles pour les productions basées au Royaume-Uni, toute personne ayant un test de coronavirus positif doit être mise en quarantaine pendant au moins 10 jours. Ensuite, ils peuvent être autorisés à travailler si un test ultérieur s’avère négatif et qu’ils sont asymptomatiques. D’autres productions ont nécessité au moins deux tests négatifs et aucun symptôme du COVID-19 pendant au moins 72 heures.

De plus, toute personne qui s’approchait à moins de six pieds de Pattinson pendant plus de 15 minutes devrait être immédiatement isolée pendant 14 jours, qu’elle soit ou non testée positive. Cela signifierait probablement tous les acteurs ou cascadeurs qui sont apparus devant la caméra avec Pattinson sans masque, ainsi que tous les membres de l’équipe chargés de soutenir Pattinson tout au long du tournage – y compris le réalisateur Matt Reeves, s’il ne restait pas socialement distant avec Pattinson. Si l’une de ces personnes est également testée positive, une mise en quarantaine supplémentaire des individus sur leurs orbites respectives serait également nécessaire.

Comme le dit un directeur de production physique dans un autre studio à Variety, «c’est probablement le pire des cas que vous puissiez avoir.» (Un porte-parole de Warner Bros. a refusé de commenter cette histoire, invoquant des problèmes de confidentialité.)

La nouvelle arrive également à un moment critique pour une industrie qui doit convaincre ses meilleurs talents que le retour au travail ne mettra pas leur santé en danger. D’autres productions ont atténué ces préoccupations en isolant efficacement les talents au sein d’une bulle de sécurité globale. Sur «Jurassic World: Dominion», qui tourne également au Royaume-Uni, Universal a acheté un hôtel de luxe pour loger les stars du film, le réalisateur et le personnel de production clé lorsqu’ils ne travaillent pas. Tout le monde à l’hôtel, y compris les employés de l’hôtel, est testé pour le COVID-19 trois fois par semaine.

On ne sait pas si “The Batman” a suivi des procédures aussi rigoureuses.

La situation n’est cependant pas complètement désastreuse pour Warner Bros. Puisque «The Batman» a commencé la production avant l’arrêt de la pandémie COVID-19, son retard de production actuel devrait toujours être couvert par une assurance. Mais le test positif de Pattinson souligne pourquoi les assureurs ont refusé de rédiger de nouvelles polices qui couvriraient les coûts dus au COVID-19, ou à toute autre maladie transmissible d’ailleurs. Aucun assureur ne veut être à la merci de millions de dépassements de production s’il peut l’éviter.

Cela continue de poser un sérieux obstacle à un redémarrage complet de la production – tant pour les grands studios que pour les indépendants. Si les producteurs indépendants n’avaient pas d’assurance en place en mars, ils trouveront quasiment impossible d’obtenir un cautionnement d’achèvement.

«Du côté indépendant, il est vrai que les tout nouveaux projets qui n’avaient probablement pas d’assurance souscrite en mars avancent très lentement», a déclaré Jean Prewitt, PDG et président de l’Independent Film and Television Alliance. “Mais les studios ne s’en tireront pas mieux l’année prochaine que les indépendants.”

La Motion Picture Association a exhorté le Congrès à fournir un soutien fédéral pour l’assurance COVID. Mais avec le Congrès incapable de même adopter une prolongation du chômage, un sauvetage de l’assurance pour Hollywood (et d’autres industries) n’est pas probable de si tôt.

Le prochain film tourné à Leavesdon après «The Batman» est «The Flash» de DC Films, qui ne devrait pas commencer avant le printemps prochain, donc ce retard ne perturbera probablement pas le pipeline de production de Warner Bros.

La réaction de l’industrie au test COVID positif de Pattinson est plus difficile à cerner.

«Personne ne veut admettre que cela peut leur arriver», déclare un haut dirigeant de l’industrie. «Tout le monde dans la production se bat pour le faire. L’attitude semble être: ‘Je suis désolé que cela leur soit arrivé, mais si cela ne m’arrive pas, c’est génial.’ “

On ne sait toujours pas comment ni où Pattinson aurait pu contracter le COVID-19, et cette incertitude pourrait également alimenter un plus grand sentiment de déni.

«Je pense qu’ils essaieront de découvrir où était l’exposition et de remédier à cela», déclare le directeur de production. «Le problème est que, à moins que ce studio ne divulgue exactement d’où pourrait provenir l’exposition ou d’où il pensait qu’il y avait un problème, nous ne saurons jamais d’où exactement il a pu contracter le COVID.»