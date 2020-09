Robert Pattinson, qui s’est avéré être plus qu’un vampire étincelant avec des rôles récents comme Le Dauphin dans The King et Neil in Tenet, aurait été testé positif au COVID-19. Cela signifie que la production de The Batman a de nouveau été interrompue pendant que Robert s’améliore. Mis à part les nouvelles inquiétantes, l’acteur a beaucoup tendance ces derniers temps. Les gens sont curieux de connaître ses nouveaux rôles, ses vieilles interviews étranges et peut-être la fiancée de Rob.

Robert Pattinson est-il fiancé?

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si Robert Pattinson est fiancé ou non, il a été lié au mannequin et actrice Suki Waterhouse. Suki a déclenché des rumeurs de fiançailles en juillet lorsqu’elle a été vue portant une bague en or à l’annulaire, mais les gens pensent que le couple est fiancé depuis janvier. Rob et Suki ont assisté à une soirée Dior où elle portait également une bague à son doigt gauche. Bien que ce ne soit pas très clair, il semble que la bague de la photo de janvier soit différente de la bague de la photo de juillet. Quoi qu’il en soit, un engagement n’a certainement pas été confirmé.

Source: .

En fait, Rob n’a même pas confirmé leur relation, bien qu’ils aient été vus ensemble depuis juillet 2018. En 2019, quand on a demandé à l’acteur pourquoi il était si secret à propos de ses relations, il a répondu, par The Sunday Times:

«Si vous laissez les gens entrer, cela dévalorise ce qu’est l’amour. Si un inconnu dans la rue vous posait des questions sur votre relation, vous penseriez que c’est extrêmement impoli. Si vous érigez un mur, ça finit mieux. quelqu’un peut marcher dans la rue en se tenant la main, et c’est la même chose que quand je le fais et qu’une centaine de personnes prennent votre photo. La ligne entre le moment où vous jouez et le moment où vous n’êtes pas finira par être emportée devenir complètement fou. “

Dévalués ou non, Rob et Suki ont été vus ensemble assez fréquemment, y compris lors d’un double rendez-vous avec Taylor Swift et Joe Alwyn, selon Us Weekly. Une source a déclaré à la publication avoir vu les couples des bungalows San Vicente à Hollywood en 2019. Ils “riaient et parlaient” toute la nuit. “Ils étaient à une table, juste tous les quatre. Rob et Taylor étaient en face l’un de l’autre”, a déclaré la source.

Source: Instagram

Il est logique que l’acteur de Batman veuille garder sa vie personnelle, enfin personnelle. Il a déjà vécu deux relations très publiques et animées, l’une avec Kristen Stewart et l’autre avec FKA Twigs. C’était un cirque totalement médiatique quand Rob était avec Kristen, qui a confirmé avoir trompé Rob lorsque des paparazzi l’ont surprise en flagrant délit en 2012 alors qu’elle tournait Blanche-Neige et le chasseur. Les choses semblaient bien avec FKA (les rumeurs d’engagement ont commencé à se répandre en 2015), jusqu’à ce que la paire se sépare en 2017 en raison de calendriers chargés.

Nous ne saurons probablement même pas sur un mariage s’il y en a un. Rob et Suki semblent déterminés à garder les choses secrètes, et c’est définitivement leur prérogative. Et surtout, nous espérons qu’ils seront tous les deux sains et en sécurité pendant cette période insensée.

