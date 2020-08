Dans une interview sur la bande Tenet de Christopher Nolan, Robert Pattinson a révélé ce que son jeu préféré de tous les temps. Spoiler: c’est Final Fantasy VII et l’acteur a pleuré dans ce qui est considéré comme l’un des moments les plus tristes de l’histoire des jeux vidéo.

Dans une interview avec Eddie Makuch de GameSpot, qui a noté que divers aspects de Tenet rappellent la mécanique d’un jeu vidéo, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki ils ont parlé de leurs titres préférés. L’actrice australienne, qui a également joué Ayesha dans Les gardiens de la galaxie Vol.2, a précisé qu’elle ne joue généralement pas aux jeux vidéo. Cependant, quand elle était plus jeune, elle était obsédée et pouvait passer tout l’été à jouer l’un des titres de Harry Potter (probablement The Philosopher’s Stone ou The Chamber of Secrets) devant son ordinateur.

Robert Pattinson, pour sa part, il a dit sans penser que son préféré de tous les temps est Final Fantasy VII, et même décrit ce que la mort de Aeris lui a fait ressentir:

«Je pense que le mien est aussi le favori de beaucoup de gens, Final Fantasy VII. C’est probablement l’une des rares fois où j’ai pleuré de ma vie: quand Aeris meurt. C’était mon premier amour ».

Robert Pattinson jouera dans Le Batman pour la première en 2021, mais d’abord nous le verrons dans Principe: le film d’action réalisé par Christopher Nolan, Dont il a été dit que cela pourrait être une suite à Inception et, en plus, ce sera l’un des premiers à sortir en salles alors qu’ils ouvrent leurs portes au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020. S’il y a quelque chose de certain dans les mois à venir , est que Robert Pattinson jouera et sera présent dans certains des films les plus attendus de la nouvelle décennie.