2020-09-02 20:00:04

Robin Thicke et April Love Geary attendent leur troisième enfant ensemble, qui sera le quatrième enfant de Robin au total.

Robin Thicke et April Love Geary attendent leur troisième enfant ensemble.

Le hitmaker de « Blurred Lines » a déjà ses filles Mia, deux ans, et Lola, 18 mois, avec sa fiancée de 25 ans, mais il a maintenant été rapporté que le couple devrait devenir parents pour la troisième fois, car April est enceinte. encore.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le magazine Us Weekly, mais le couple lui-même n’a pas encore répondu à la spéculation.

Pour Robin, l’arrivée imminente sera son quatrième enfant, car il a également son fils Julian, 10 ans, avec son ex-femme Paula Patton.

La nouvelle survient après la plaisanterie d’April en mai qui souhaitait à nouveau agrandir sa couvée, après avoir jailli sur une photo du beau gosse de 43 ans.

Elle a écrit sur Instagram à l’époque: « RETIREZ-MOI ENCEINTE! Jk n’aime pas mais aime Omg. Je veux dire honnêtement, qui pense-t-il qu’il laisse tomber une photo comme celle-ci avec autant de désinvolture? Et ne me préviens même pas ??? Comme? ?? Rencontrez-moi dans la chambre ??? (sic) »

La semaine dernière, le couple a célébré les six ans de leur relation et avril a marqué l’occasion avec un hommage élogieux sur les réseaux sociaux.

Publiant une vidéo qui montrait leur vie évoluant au fil des ans, la beauté a écrit: « Omg SIX ans, deux bébés, une maison incendiée et une appendice de moins entre nous. Je t’aime tellement et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi . Vous êtes le meilleur père, partenaire, cuisinier, amant! Je sais que je suis rarement romantique ou sérieux (lol) mais vous êtes vraiment mon autre moitié et vous m’aimez plus que quiconque. Pour toujours et toujours @ robinthicke. (sic) «

Mots clés: Robin Thicke, April Love Geary

Retour au flux