Ben Roethlisberger a dépassé Eli Manning et est maintenant septième avec le plus grand nombre de verges par la passe dans l’histoire de la NFL.

Ben Roethlisberger a réussi 311 verges et deux touchés avec une interception et les Steelers de Pittsburgh battre une marque d’Eli Manning et a battu les Broncos de Denver à domicile avec un score de 26-21.

« Big Ben » a dépassé Eli Manning en tant que QB plus passeur et se rapproche de la marque d’Aaron Rodgers, cavec qui maintient un concours fermé.

Les Les Steelers commencent la saison avec deux victoires, a retiré le quart partant de Denver, Drew Lock, du match au premier quart en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Mais ils n’ont pas obtenu de victoire jusqu’à ce que Terrell Edmunds limoge le remplaçant des Broncos Jeff Driskel au quatrième essai et à deux verges à faire et moins de deux minutes au compteur.

Avec la victoire, l’entraîneur Tomlin et Ben Roethlisberger ont maintenant les troisièmes victoires en saison régulière entraîneur combiné et quart-arrière dans l’histoire de la NFL, battant l’entraîneur Don Shula et Dan Marino.