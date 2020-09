Le septième épisode de la série Rebooting the Entertainment Industry de Variety, parrainé par PwC et Ad Council, débutera le 22 septembre à 10 h HP / 13 h HE. La table ronde sur le marketing révolutionnaire mettra en vedette les panélistes Domenic DiMeglio, EVP, distribution, marketing et opérations, CBS Digital Media Group, CBS Interactive; Andrea Fishman, associée, Transformation de l’expérience basée sur la technologie TMT, PwC; Kathy Kayse, responsable de la stratégie médiatique et des partenariats, The Ad Council; Tim Natividad, responsable de la publicité à la performance, Roku; et Puja Vohra, EVP Marketing et Stratégie, Showtime Networks.

Les panélistes discuteront des messages créatifs qui résonnent auprès des consommateurs ainsi que de ce qui touche le public dans l’environnement de contenu bondé. Rebooting the Entertainment Industry est une série hebdomadaire dans la “Variety Streaming Room” qui explore la façon dont l’industrie du divertissement recentre et redéfinit ses activités pendant les perturbations importantes du COVID-19.

La participation à l’événement est gratuite, mais nécessite une inscription: variété.com/rebootseries

La “Variety Streaming Room” est dédiée à la présentation de conversations virtuelles qui couvrent des projections privées de projets à venir dans le cinéma et la télévision, des questions-réponses exclusives avec des créateurs et des talents, et des discussions B2B pertinentes avec des leaders d’opinion de l’industrie.