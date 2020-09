▲ Un fan des Rolling Stones fait la queue pour entrer dans le nouveau flagship ou concept store dédié au groupe britannique, qui a ouvert hier sur Carnaby Street à Londres. . photo

Journal La Jornada

Samedi 12 septembre 2020, p. 8

Londres. Les vétérans des Rocky, les Rolling Stones, sont revenus vendredi au sommet des records britanniques, marquant l’histoire en devenant le premier groupe à atteindre le numéro un en six décennies différentes, a noté la société Official Charts.

Le groupe, qui a commencé à se produire en 1962, est passé directement à la première place avec une version remasterisée de leur album Goats Head Soup, qui a été initialement publié en 1973, quand il a également atteint la première place.

Les Rolling Stones, qui continuent de tourner même si le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards ont plus de 70 ans, comptent 13 albums en tête des charts britanniques, le même nombre qu’Elvis Presley. et Robbie Williams.

Seul le groupe The Beatles a réussi à positionner plus d’albums en tête des charts, avec 15, a indiqué Official Charts Company.