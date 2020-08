Un juge a rejeté mardi la demande de Roman Polanski d’être réintégré à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, estimant que l’organisation derrière les Oscars avait le droit de l’expulser en mai 2018.

Polanski a poursuivi l’Académie en avril 2019, alléguant qu’il avait été expulsé sans aucun avertissement et sans procédure équitable. Polanski a fui les États-Unis en 1978, après avoir plaidé coupable du viol d’une jeune fille de 13 ans. Il est resté fugitif depuis lors et les efforts pour l’extrader n’ont pas abouti.

La juge Mary Strobel a conclu que si l’Académie aurait pu donner un préavis à Polanski, l’organisation avait finalement corrigé cet échec et lui avait accordé une audition équitable. Elle a adopté une décision provisoire qu’elle avait rendue plus tôt mardi comme son ordonnance finale.

«Le conseil avait des raisons d’expulser le pétitionnaire», a écrit Strobel. «Bien que la Commission aurait pu conclure que les circonstances entourant le maintien du statut de fugitif du requérant, y compris ses allégations d’inconduite judiciaire et de poursuite graves, atténuaient la nécessité de l’expulsion, la décision de la Commission est étayée par les preuves, n’était ni arbitraire ni capricieuse, et n’était pas abus de pouvoir. »

L’avocat de Polanski, Harland Braun, a déclaré qu’il ne ferait probablement pas appel. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’adhésion à l’Académie était importante pour Polanski, Braun a répondu que non.

«Cela ne signifie rien pour lui», a déclaré Braun. «C’est l’idée qu’il est expulsé sans aucune procédure régulière.»

L’audience à la Cour supérieure de Los Angeles a eu lieu à distance, le juge en chambre et les avocats de l’Académie comparaissant par vidéoconférence. Mais Braun est apparu dans la salle d’audience en personne, portant un masque et portant une copie de «The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood».

Au fil des ans, Braun a demandé à plusieurs reprises que Polanski soit condamné par contumace, ce qui lui permettrait de voyager librement. Mais les tribunaux de Los Angeles ont déclaré qu’il devait d’abord retourner aux États-Unis.

L’action civile contre l’Académie a donné à Braun un lieu pour faire valoir à nouveau certaines des demandes qui n’ont pas prévalu devant les tribunaux pénaux. Au cours de l’audience, il a parlé pendant environ 30 minutes d’affilée de l’iniquité de l’affaire et des décisions des tribunaux de Suisse et de Pologne qui ont refusé de le renvoyer aux États-Unis.

«Est-il censé entrer dans un système judiciaire auquel il ne fait pas confiance?» A demandé Braun. “Monsieur. Polanski a déjà fait tout le temps qu’il doit à notre système.

Braun a cité «Un officier et un espion», le film en français que Polanski a récemment réalisé sur l’affaire Dreyfus, et a comparé la situation de Polanski à celle d’Alfred Dreyfus, l’officier français qui a été trahi dans une panique antisémite.

«Il y a une similitude», a déclaré Braun. «Alfred Dreyfus était innocent et M. Polanski est coupable. Il n’en est pas question. Il n’a jamais nié sa culpabilité. Mais lorsque les militaires français ont réalisé qu’ils avaient commis une erreur, ils n’ont pas pu l’admettre. C’était la bureaucratie. Et dans ce cas, juge après juge ignore les solutions évidentes… Cette affaire ne sera pas oubliée. Cette affaire est comme une affaire Dreyfus. C’est peut-être plus intéressant que l’affaire Dreyfus.

Braun a également mentionné qu’il avait vu «Il était une fois à Hollywood», le film de Quentin Tarantino qui met en vedette Polanski et traite du meurtre de sa femme, Sharon Tate. Il a dit qu’il avait conseillé à Polanski de ne pas le regarder.

«Ce n’est pas un très bon film à mon avis», a déclaré Braun, affirmant qu’il «se moquait» de Polanski et présentait Tate comme une «blague».

En dehors du tribunal, Braun a déclaré qu’il pensait que seuls un ou deux membres de l’Académie étaient à l’origine de la décision d’expulser Polanski.

Kristen Bird, défendant le cas de l’Académie, a déclaré que l’Académie n’était pas en mesure de statuer sur la procédure pénale. Elle a déclaré que l’Académie avait démontré que sa décision n’était ni arbitraire ni capricieuse, et a déclaré que la seule question était de savoir si elle était «attendue depuis longtemps».

«Il a eu l’occasion d’être entendu», a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas de nouvelles informations.”