Le cinéaste et dessinateur Ron Cobb est décédé jeudi des suites de la démence à corps de Lewy à l’âge de 83 ans. Cobb a eu une influence significative sur l’apparence et l’esthétique de films comme «Alien», «Star Wars» et «Back to the Future».

Cobb est décédé le jour de son anniversaire, lundi, après une illustre carrière contribuant à la conception de la production à Hollywood. Il a été consultant pour «Back to the Future», fournissant les conceptions initiales d’un DeLorean modifié pour voyager dans le temps et de plusieurs espèces exotiques emblématiques de l’univers «Star Wars».

Nous avons été attristés d’apprendre le décès du concepteur conceptuel Ron Cobb, qui a conçu l’un des personnages les plus mémorables de la cantine Mos Eisley, Momaw Nadon. Il a également contribué à ET, Raiders of the Lost Ark, Alien, Back to the Future et bien d’autres. Il va nous manquer. pic.twitter.com/TP9RckDiI6 – Star Wars (@starwars) 22 septembre 2020

Ses crédits vont des créatures «Star Wars» comme les Gotals et les Ithoriens de la séquence Mos Eisley Cantina à divers avions différents vus dans l’industrie cinématographique, y compris «Raiders of the Lost Ark» et «Alien» de 1978. Dans ce dernier, Cobb a contribué à l’aspect extérieur du vaisseau extraterrestre Nostromo tout en concevant ses décors intérieurs pour donner vie à la vision à l’écran. Le designer Calum Alexander Watt a rendu hommage à ses graphismes Semotic Standard pour «Alien», qui, selon lui, étaient «extrêmement influents».

RIP Ron Cobb. Un concepteur, peintre et dessinateur fantastique. Parmi ses nombreux designs de génie, il y a ses graphismes Semiotic Standard de Ridley Scott’s Alien, qui ont été extrêmement influents sur mes propres graphismes tout au long de ma carrière. pic.twitter.com/1iFPAPuDQR – Calum Alexander Watt (@CalumAWatt) 21 septembre 2020

La carrière cinématographique de Cobb a commencé en 1956, l’année après avoir obtenu son diplôme de la Burbank High School. Il a travaillé aux Walt Disney Studios en tant qu’intermédiaire et artiste de dépannage sur «La Belle au bois dormant».

Plus tard, il a contribué des effets spéciaux à «Dark Star» et a servi en tant que concepteur de production sur «Conan the Barbarian», où il est venu avec les conceptions d’armures et d’armes du personnage, ainsi que les aspects architecturaux de l’ensemble. D’autres projets majeurs sur lesquels Cobb est crédité incluent le long métrage de 1989 «Total Recall», «The Last Starfighter» et «Leviathan».

Cobb a également été réalisateur, écrivain et dessinateur tout au long de sa carrière.

En 1982, il devait réaliser «Night Skies», une suite proposée à «Close Encounters of the Third Kind». Le projet a finalement été mis au rebut, cependant, avec une partie du matériel utilisé par Steven Spielberg.

Ses débuts en tant que réalisateur sont venus avec un film de comédie australien de 1992 nommé «Garbo», qui suit les éboueurs et leur camion, Greta.

Il a écrit des crédits pour l’épisode «Shelter Skelter» de «The Twilight Zone» et a également aidé à écrire l’histoire d’un jeu vidéo dans les années 1990. Quatre collections de dessins animés de Cobb des années 1960 et 1970 ont également été publiées sous forme de livres.

Cobb laisse dans le deuil sa femme, Robin Love, et son fils, Nicky Cobb.