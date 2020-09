AGC Studios financera entièrement un biopic sans titre sur Lang Lang du réalisateur oscarisé Ron Howard.

Le film sur le pianiste de renommée mondiale sera produit par le partenaire de longue date de Howard, Brian Grazer, ainsi que par le président d’Imagine Entertainment, Karen Lunder et AGC Studios Stuart Ford.

Le scénario de Michelle Mulroney et Kieran Mulroney, l’équipe derrière «Paper Man» et «Sherlock Holmes: A Game of Shadows», est basé sur «Journey of a Thousand Miles», un mémoire que Lang Lang a écrit avec David Ritz.

Lang Lang est l’un des plus grands pianistes classiques, apprécié pour son style de jeu dramatique. Mais son ascension au sommet du monde de la musique a eu un coût personnel considérable. Son enfance a été gâchée par l’effondrement du mariage de ses parents et la situation financière précaire de sa famille. Après avoir déménagé en Amérique, Lang Lang a fréquenté le Curtis Institute of Music où il a été encadré par Gary Graffman, un instructeur influent dont les autres étudiants incluent Yuja Wang et Haochen Zhang. Cela a lancé Lang Lang dans une odyssée professionnelle qui a tout compris, des apparitions au Vatican, aux Grammys et à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Howard, qui a exploré la vie des musiciens dans ses documentaires «The Beatles: Eight Days A Week» et «Pavarotti», devrait se tourner vers le film de Lang Lang après avoir terminé «Thirteen Lives», un thriller sur la Thai Cave Sauvetage pour MGM. Les crédits d’Howard incluent «Apollo 13» et «A Beautiful Mind», ainsi que le prochain «Hillbilly Elegy».

«L’histoire de Lang Lang en est une de détermination, de passion, de sacrifice et de recherche de la force intérieure pour vaincre les probabilités», ont déclaré Grazer et Howard dans un communiqué conjoint. «Ce film est un pont entre deux cultures qui partagent des vérités universelles sur les gantelets auxquels nous sommes confrontés dans la poursuite de la grandeur.»

Lang Lang et Jean-Jacques Cesbron, ainsi que Michele Anthony et David Blackman de Polygram Entertainment, seront les producteurs exécutifs.

«Rêvez en grand, travaillez dur et croyez toujours en vous. Ce film, grâce à la vision de Ron Howard, inspirera les jeunes du monde entier à suivre leurs rêves et à ne jamais oublier qu’ils sont un sur un million », a déclaré Lang Lang dans un communiqué.

CAA Media Finance a orchestré le financement du film et co-représentera les droits mondiaux avec la division des ventes internationales d’AGC. Le pacte a été négocié par Elsa Ramo de Ramo Law pour Imagine, et par Ford et le vice-président des affaires commerciales et juridiques Anant Tamirisa pour AGC. Howard est représenté par CAA et Lang Lang est représenté par Cami Music et CAA.