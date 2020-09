Ron Howard réalisera un biopic sur la vie de Lang Lang, le pianiste chinois de renommée mondiale, sur son parcours de la vie dans le nord de la Chine au Conservatoire central de musique de Pékin et à une renommée internationale.

Le long métrage sans titre sur Lang Lang sera entièrement financé par les studios AGC de Stuart Ford et sera produit par Imagine Entertainment de Howard et Brian Grazer. Michelle Mulroney et Kieran Mulroney ont écrit le scénario basé sur les propres mémoires de Lang Lang co-écrits avec David Ritz intitulé «Journey of a Thousand Miles».

À 38 ans, mais actif depuis le début des années 1990, le jeune pianiste de concert Lang Lang a joué avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, l’Orchestre philharmonique de Vienne et certains des meilleurs orchestres américains. Ses mémoires retracent sa propre enfance et montrent comment sa famille, tous deux musiciens dont la carrière dans le monde insulaire de la musique classique de Chine n’a jamais abouti, a surmonté l’incertitude financière pour aider leur fils à poursuivre ses talents. son ascension vers la gloire en Amérique au Curtis Institute of Music, où il a étudié avec Gary Graffman.

Howard prévoit de tourner le biopic sans titre de Lang Lang en Chine et aux États-Unis et mettra en vedette à la fois le mandarin et l’anglais. Le film est destiné à être le prochain film de Howard après avoir terminé le prochain «Treize vies» pour MGM.

Karen Lunder, présidente de Grazer et Imagine Entertainment, produira, tout comme Stuart Ford d’AGC Studios. Lang Lang et Jean-Jacques Cesbron ainsi que Michele Anthony et David Blackman de Polygram Entertainment seront les producteurs exécutifs.

«L’histoire de Lang Lang est une histoire de détermination, de passion, de sacrifice et de recherche de la force intérieure pour vaincre les obstacles. Ce film est un pont entre deux cultures qui partagent des vérités universelles sur les gantelets auxquels nous sommes confrontés dans la poursuite de la grandeur », ont déclaré Grazer et Howard dans une déclaration commune. «Kieran et Michele sont les conteurs idéaux pour aider à faire connaître cette histoire à un public du monde entier.»

«Rêvez en grand, travaillez dur et croyez toujours en vous. Ce film, grâce à la vision de Ron Howard, inspirera les jeunes du monde entier à suivre leurs rêves et à ne jamais oublier qu’ils sont un sur un million », a déclaré Lang Lang dans un communiqué.

«Le parcours de Lang Lang est une histoire inspirante de persévérance, de confiance en soi, de bravoure et d’amour d’une famille les uns pour les autres. La perspective que Ron, l’un des grands réalisateurs d’Hollywood, se lance dans une histoire aussi dramatiquement puissante et transculturelle est vraiment passionnante pour le public du monde entier », a déclaré Ford dans un communiqué.

Lang Lang s’est produit au Vatican, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et a joué aux Grammys avec Metallica, Pharrell Williams et la légende du jazz Herbie Hancock. Il a également collaboré avec Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim et Christoph Eschenbach. Il a également joué pour de nombreux dignitaires et chefs d’État internationaux, dont quatre présidents américains

Howard travaille sur le drame thaïlandais de sauvetage dans la grotte «Thirteen Lives» à la MGM, et il est également attaché à une adaptation de «Hillbilly Elegy» qui mettra en vedette Amy Adams, Glenn Close et Haley Bennett. Il a également réalisé récemment le documentaire «Rebuilding Paradise» sur les incendies qui ont secoué le nord de la Californie.

CAA Media Finance a organisé le financement du film et co-représentera les droits mondiaux avec AGC International, la division internationale de vente et de distribution d’AGC Studios.