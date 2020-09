Rosalía Chay Chuc exhorte à sauver la cuisine traditionnelle du Yucatecan, qui est en train de disparaître

Abraham Bote

Le voyage maya

Journal La Jornada

Lundi 14 septembre 2020, p. a10

Plus d’une semaine après la première de la nouvelle saison de Chefs Table, la populaire série de plateformes Netflix, et se voyant à l’écran, Rosalía Chay Chuc dit qu’elle se sent normale, il n’y a rien de différent chez elle, même si elle n’a jamais pensé qu’elle irait aussi loin. Maintenant, tout ce qu’il espère, c’est que cette production servira pour que la cuisine traditionnelle du Yucatecan ne soit jamais perdue.

Le message est que tous ceux qui ont déjà vu dans la série ce qu’est la cuisine traditionnelle yucatèque, suivez-la, essayez-la … Je suis très heureux, je suis très intéressé par la cuisine, a-t-il exprimé avec un sourire dans le patio de sa maison, où il a filmé la série.

Sa maison sera bientôt visitée par des centaines de touristes locaux, nationaux et étrangers qui voudront goûter le meilleur cochon de lait du monde, une garniture noire ou d’autres délices. Cependant, au lieu de rechercher la célébrité, elle souhaite que plus de gens apprennent la cuisine yucatèque et le travail des cuisiniers de sa communauté.

Lors d’une visite effectuée par Yaxunah, Michelle Fridman Hirsch, secrétaire au développement du tourisme du Yucatán, accompagnée par les médias locaux, a visité la maison du célèbre cuisinier maya, où deux de ses plats les plus emblématiques ont été dégustés: la farce noire enterrée et la cochinita pibil .

Rosalía a parfois l’air timide lorsqu’elle pose pour des photos, car tout le monde veut une photo avec la nouvelle star de Netflix; cependant, lorsque le sujet de la nourriture est évoqué, son visage s’illumine immédiatement et un sourire la prend.

Quelle est la recette de votre garniture noire? C’est à moi, rien de plus, répond-il sans détour.

Je me sens très heureux de tout ce qui se passe pour sauver la cuisine traditionnelle, car elle est en train de se perdre, a déclaré l’interviewé.

Rosalía Chay Chuc a même enseigné au fonctionnaire comment faire des tortillas à la main.

Après le lancement de la série, il invite toutes les femmes et tous les hommes à s’intéresser au sauvetage de la cuisine traditionnelle maya, à ne pas oublier et à continuer de ravir le palais des visiteurs locaux et nationaux et des différents sites de la région. monde.

Malgré le fait que des millions de personnes aient vu la série à laquelle elle participe, elle ressent la même chose que toujours, la même femme qui cuisine à la maison, sur son patio, qui fait des tortillas à la main. Je suis la même, dit-elle fièrement.

Ils ne veulent pas continuer avec l’héritage

La cuisinière insiste: elle veut que la nourriture traditionnelle soit récupérée, car elle reconnaît que beaucoup ont cessé de la préparer, soit à cause de nouvelles façons de manger, soit parce que les nouvelles générations ne sont pas intéressées à perpétuer cet héritage; par exemple, il a fait valoir que beaucoup ne veulent pas manger de pipián parce qu’ils disent que ce n’est pas savoureux, mais que c’est la cuisine des vieux grands-parents, souligne-t-il.

Dans son patio, entouré par la zone où il cultive les ingrédients et les fournitures pour préparer ses plats, une délicatesse attend les journalistes officiels: une garniture noire enfouie. Pendant que la compagne de Rosalía Chay enlève la saleté, ses filles enlèvent le charbon de bois. Êtes-vous prêt? Elle demande alors que les invités impatients savourent le ragoût dont l’arôme fait tomber amoureux le nez.

Les convives se sont éloignés un instant de leurs affaires, de l’agitation, pour profiter de ce qu’on ne trouve presque jamais dans les grandes villes. Sur une grande table, vous pouvez voir des pots avec une garniture noire et d’autres avec de la cochinita pibil, ainsi que les ingrédients qui accompagneront les ragoûts: piment, oignon rouge, jus de citron et tortillas fraîchement préparées à la main.

Avec ces images, des souvenirs de visites à la maison de grand-mère me viennent à l’esprit, où il n’y a jamais eu de manque de bouchée pour tous ceux qui sont venus déguster les délicieux plats.