Appropriate Adult est de retour sur nos écrans en 2020 mais le tueur en série notoire Rose West est-il toujours en vie? Si oui, où est-elle maintenant?

Le monde du cinéma et de la télévision a longtemps été fasciné par les tueurs en série et les meurtriers de masse.

Leurs histoires font presque toujours leur chemin sur nos écrans et rendent le visionnage captivant, que ce soit à travers des documentaires sur des crimes réels ou des séries dramatiques embellies.

En septembre 2020, l’histoire de Fred et Rose West a été ramenée à l’attention du public à travers le drame en deux parties Appropriate Adult qui a été diffusé pour la première fois en 2011.

Mais qu’est-il arrivé à Rose West après les événements de Appropriate Adult? Est-elle toujours en vie? Si oui, où est-elle maintenant?

Adulte approprié sur ITV

L’adulte approprié est retourné à ITV le 22 septembre 2020.

Le drame en deux parties, diffusé pendant deux nuits, raconte l’histoire des tueurs en série notoires, Fred et Rose West, qui ont tué à eux deux au moins 12 filles et jeunes femmes entre 1967 et 1987.

Bien que Appropriate Adult puisse se concentrer sur le cas des Wests, l’objectif principal de la série est en fait l’adulte titulaire, Janet Leach, qui est amenée à assister aux entretiens de Fred West avec la police.

ITV

Rose West est-elle toujours en vie?

Oui, Rose West est toujours en vie en septembre 2020.

Rose West a maintenant 66 ans et a passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux après avoir été reconnue coupable d’avoir commis 10 meurtres lors de son procès à l’automne 1995.

Le procès de Rose West, qui l’a condamnée à la prison à vie, est au cœur du deuxième épisode d’Appropriate Adult et voit l’adulte titulaire, Janet Leach, témoigner contre Rose West.

ITV

Où est Rose West maintenant?

Rose West est actuellement détenue en tant que HMP New Hall, située à Flockton dans le West Yorkshire.

Après sa condamnation en 1995, Rose West – qui est née dans le nord du Devon et a grandi dans le Gloucestershire – a été envoyée au HMP Durham où, selon le documentaire ITV Myra Hindley et Rose West: leur histoire inédite, elle a rencontré et s’est rapprochée de Myra Hindley. , l’un des meurtriers maures.

À la suite de son passage à Durham, Rose West a été transférée au HMP Low Newton, qui est une prison réservée aux femmes depuis 1998 et est située à seulement quelques kilomètres au nord de Durham.

Selon Chronicle Live, Rose West a de nouveau été transférée en juin 2019, cette fois au HMP New Hall, situé entre Huddersfield, Wakefield et Barnsley dans le West Yorkshire.

Appropriate Adult se termine sur ITV le 23 septembre tandis que l’épisode 1 de la série en deux parties est disponible en streaming maintenant sur ITV Hub.

Dans d’autres nouvelles, Gravity Falls saison 3: De fausses rumeurs se répandent sur le renouvellement et la date de sortie de Disney