Mike Tyson fait officiellement son retour dans le monde de la boxe, et son adversaire pour ce match de boxe d’exhibition sera Roy Jones Jr.Cependant, 2020 a été une année étrange et Jones pourrait se retirer de ce match. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles Roy Jones Jr. envisage de se retirer de son combat très attendu avec Mike Tyson.

Un regard sur leur carrière jusqu’à présent

La carrière de Tyson est assez bien connue à présent, mais il était le champion incontesté des poids lourds pour une raison. À son apogée, «Iron Mike» était tout simplement incassable, et en même temps, il pouvait briser n’importe qui avec qui il entrait en contact.

Cela lui a permis d’obtenir de nombreux KO au premier tour, et il a continué à dominer la plupart de ses adversaires dans les années 90. Mais finalement, après des années de prison et des controverses à l’intérieur et à l’extérieur du ring, Tyson a pris sa retraite en 2005.

La carrière de Jones a été plus intéressante que celle de Tyson. Jones n’a en fait que trois ans de moins que Tyson, et Jones, comme Tyson, a également commencé la boxe professionnelle dans les années 80. Gardez à l’esprit que Jones est également un homme plus petit que Tyson, et il était le champion dans plusieurs catégories de poids tandis que Tyson ne combattait et ne gagnait que des championnats chez les poids lourds.

De plus, Jones boxe continuellement depuis longtemps. En 2003, il avait un dossier de 49-1, mais il a ensuite commencé à perdre des combats. Pour de nombreux boxeurs, cela signifierait la retraite, mais pas pour Jones. Il a continué à boxer professionnellement jusqu’en 2018 et il a pris sa retraite avec 75 combats à son actif. En comparaison, Tyson n’avait que 58 combats à son actif au moment de sa retraite.

Un regard sur l’événement jusqu’à présent

Comme CBS Sports l’a rapporté, la carte, telle qu’elle est jusqu’à présent, semble plutôt bonne pour les fans de boxe et les fans de boxe occasionnels. Bien sûr, la carte sera titrée par un combat d’exhibition entre Tyson et Jones, mais l’événement co-principal est également un match intéressant.

YouTuber Jake Paul fera un retour sur le ring de boxe pour combattre Nate Robinson, un ancien joueur de la NBA qui a défié Paul à un combat de boxe plus tôt cette année.

Cette carte sera disponible en pay-per-view, les fans devront donc payer des frais élevés pour regarder l’événement en direct. L’événement sera organisé en Californie et, étant donné qu’une pandémie est en cours, aucun public ne sera probablement présent.

Cela dit, le promoteur de l’événement, Classic Entertainment & Sports, a déplacé la date de l’événement de début septembre à fin novembre 2020. Il y avait deux raisons à ce changement de date, selon CBS Sports. Premièrement, cette nouvelle date aura lieu le week-end de Thanksgiving, ce qui pourrait stimuler les ventes à la carte. Deuxièmement, avec une date ultérieure, l’événement pourrait potentiellement accueillir un public.

Pourquoi Roy Jones Jr.est frustré à ce sujet

Roy Jones Jr. s’exprimant lors d’un événement | Valery SharifulinTASS via .

Jones n’aime pas du tout ce changement de date. Comme CBS Sports l’a rapporté, il a déclaré: «Pourquoi est-ce que je changerais la date et gâcherais le reste de l’année lorsque j’ai accepté le 12 septembre?» Jones n’est plus de boxe professionnelle et il avait d’autres projets pour novembre, ce changement de date pourrait donc potentiellement nuire à ses revenus.

En plus de cela, Jones s’est plaint du fait que la promotion avait en partie déplacé la date afin que le public puisse avoir la chance d’y assister. Si le public y participe, il devra bien sûr payer un billet. Ces ventes de billets iraient au promoteur, mais CBS Sports a déclaré que Jones souhaiterait également une réduction de ces ventes.

Bien que Jones ne se soit pas encore retiré, il retourne à la table des négociations. Puisque Jones veut juste plus d’argent pour ce combat, il ne devrait pas être trop difficile pour lui d’obtenir ce qu’il veut.

