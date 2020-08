La suite de ‘Wonder Woman’ a une durée d’exécution assez importante.

Le runtime de Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot a été révélé et il est plus long que le premier film de Patty Jenkins

La date de sortie de Wonder Woman 1984 se rapprochant de plus en plus, la durée du film Gal Gadot a été révélée après que des informations de réservation en provenance de Corée aient été publiées en ligne. L’excitation pour la suite a atteint son paroxysme après le panel DC FanDome qui a présenté une toute nouvelle bande-annonce qui a également donné aux fans leur premier regard sur Kristen Wiig sous sa forme complète de Cheetah. Lorsque Heroic Hollywood a visité le tournage de la suite à venir, la réalisatrice Patty Jenkins a expliqué que la transformation de Barbara Minerva avait une influence horrible au lieu d’être «stupide».

L’exécution de la suite de Wonder Woman est arrivée sur Twitter lorsqu’un utilisateur a montré les informations de réservation disponibles en Corée, notant que le film dure 151 minutes. Ce n’est qu’un peu plus de dix minutes que le film précédent, puisque la première sortie en solo de Gal Gadot en tant que héros amazonien est arrivée à 141 minutes. Il est également rassurant de savoir que Warner Bros. n’a pas limité la suite à une durée d’exécution plus courte. Espérons que cela permettra aux fans de continuer jusqu’en octobre, lorsque la suite arrivera enfin dans les salles.

Il est confirmé par la Corée que Wonder Woman 1984 a une durée de 151 minutes! # WonderWoman1984 pic.twitter.com/IJlpJqx7tg – Gavin (@ gavinfeng97) 31 août 2020

Que pensez-vous de la durée d’exécution plus longue du film Gal Gadot? Êtes-vous excité de voir Diana affronter Cheetah? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont actuellement secrets, mais le film suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire redoutable nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord. Wonder Woman a été vue pour la dernière fois dans le film Justice League de l’équipe de super-héros de Zack Snyder.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 2 octobre 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur le film et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif!

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.