L’empire multimédia Pokémon est intégré au tissu de la culture populaire depuis plus de deux décennies, mais malgré la création de 22 films d’animation, ce n’est que l’année dernière. Détective Pikachu que le casting coloré de créatures a reçu le traitement en direct, et même alors, les fans ne savaient pas pourquoi l’un des jeux vidéo les moins connus avait été choisi comme étant mûr pour l’adaptation.

Toutes les inquiétudes ont été rapidement dissipées par la présence fiable de Ryan Reynolds exprimant le personnage principal, et le détective Pikachu continuerait à poursuivre la récente renaissance du genre en rapportant plus de 430 millions de dollars au box-office pour devenir le deuxième film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps. fabriqué. Non seulement cela, mais un score de 68% sur Rotten Tomatoes en a également fait le premier titre à recevoir des éloges de la critique, se consolidant comme la traduction de jeu en film la mieux notée de l’histoire pour une bonne mesure.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Une suite a été annoncée pour être en développement avant même que le premier opus ne soit publié, mais nous entendons de nos sources – les mêmes qui nous ont dit le mois dernier que Neve Campbell reviendrait pour Scream 5 avant qu’il ne soit confirmé hier – que Warner Les frères veulent également que Ryan Reynolds revienne pour les différentes retombées prévues alors que le studio cherche à créer un univers partagé Pokemon.

Selon nos informations, WB souhaite adapter Rouge et Bleu compte tenu de leur statut de jeux les plus populaires, tandis que d’innombrables retombées ont également été discutées dans les coulisses. le Détective Pikachu suite n’est que l’un des treize films que Reynolds a actuellement en préparation, ce qui signifie qu’il a énormément de travail à faire avant même de pouvoir envisager l’idée de multiples apparitions futures comme Pikachu ou Harry Goodman.