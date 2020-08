Hipgnosis Songs a annoncé avoir acquis 50% des droits d’auteur et des parts des écrivains dans le catalogue de chansons du producteur principal de Wu-Tang Clan, Robert «RZA» Diggs. Il a produit presque tous les albums de Wu-Tang Clan, ainsi que plusieurs des multiples albums solo publiés par les membres du groupe.

Le premier album extrêmement influent du groupe, «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)», est sorti en 1993 et ​​a été suivi par une série de sorties en groupe et en solo, y compris des succès dirigés par RZA par les membres Method Man, le regretté Ol ‘ Dirty Bastard, Raekwon, GZA et Ghostface Killah. Il a également travaillé avec Jay-Z et Kanye West, et a sorti quatre albums solo à lui.

RZA était représentée dans la transaction par le manager de longue date Tyler Childs chez Forward Artist Management et l’avocat Tim Mandelbaum chez Fox Rothschild.

Hipgnosis a acquis 50% des droits d’auteur mondiaux de RZA, y compris la part d’édition et d’écrivain, dans son catalogue comprenant 814 chansons.

Merck Mercuriadis, fondateur de Hipgnosis Songs Fund Limited et The Family (Music) Limited, a déclaré: «RZA et le Wu-Tang Clan n’ont pas inventé le hip-hop, mais ils l’ont fait passer du statut de fun à quelque chose qui représentait un véritable reflet de ce que le rues, et être noir en Amérique était vraiment comme. Ils étaient et sont toujours le groupe et la marque les plus authentiques du Hip Hop et tout commence par la vision de RZA, ses chansons et son combat, manifestés dans la musique, qui pourraient montrer au monde entier ce qui se passait vraiment. Il est maintenant mondialement reconnu comme un véritable homme de la renaissance du hip-hop et la plupart diraient qu’il est le GOAT »

RZA a déclaré: «Je porte différents chapeaux dans mes expressions artistiques, mais celui qui reflète si profondément le parcours de ma vie est mon écriture. Je suis honoré de m’associer à Merck et à l’équipe Hipgnosis pour propulser mes chansons dans un avenir passionnant. »

Tyler Childs a déclaré: «Merck et Hipgnosis sont de véritables musiciens. RZA et moi sommes ravis de collaborer avec eux sur ces chansons et de poursuivre notre relation de longue date avec Merck. »

Hipgnosis Songs a récemment publié son rapport annuel, qui montrait que ses revenus avaient grimpé en flèche au cours de sa première année complète d’activité, passant à 81 millions de dollars au cours de la période de 12 mois terminée en mars 2020, contre environ 8,9 millions de dollars la période précédente. La société, qui a été sur une frénésie d’acquisitions sans précédent de catalogues d’auteurs-compositeurs et de producteurs à succès – a acheté des catalogues de hitmakers allant de Dave Stewart de Timbaland et Eurythmics à Jack Antonoff et Jeff Bhasker – a commencé ses activités à la Bourse de Londres en juillet 2018. Entre mars 2019 et mars 2020, l’entreprise a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues.

Dans le rapport, Mercuriadis note: «Par rapport aux trois grandes sociétés de chansons, nous avons réalisé entre 7% et 12,5% de leurs revenus sur entre 0,5% et 0,9% de leur nombre de chansons.» Ceci est le résultat des investissements très sélectifs du groupe, qu’il résume ainsi dans le rapport: «Toutes nos chansons ont fait leurs preuves et nous ne spéculons pas sur de nouvelles chansons quelles que soient les performances passées de l’auteur-compositeur, du producteur ou de l’artiste. Ces chansons à succès éprouvées produisent des flux de trésorerie fiables, prévisibles et non corrélés qui sont hautement investissables. »