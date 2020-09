Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous retournons à l’école, dérivons dans et hors de la réalité, nous nous réveillons au bout de la ligne au mauvais moment de la nuit, retournons à l’université pour nous amuser et partons à la recherche de l’amour dans une application de rencontres .

Secours

Réalisateur Hannah Cheesman va rester bref.

Le cœur brisé après une mauvaise rupture, Angie trouve du réconfort auprès de sa meilleure amie Abigail, qui l’aide à s’inscrire à une application de rencontres. Cependant, le nouveau prétendant en ligne d’Angie n’est pas ce qu’il semble.

Juste 13 minutes, c’est tout ce que nous avons de Cheesman et je suis prêt. L’histoire semble assez simple, mais entre l’apparence, la sensation et l’humeur de tout ici, je suis prêt à parier que les choses vont dans une nouvelle direction. Délicieusement, la bande-annonce garde les choses opaques, mais tout semble saturé d’une lourdeur que quelque chose de méchant est sur le point de se produire. Voilà le genre d’histoires courtes sur lesquelles je pourrais me gaver toute la journée.

Shithouse

Acteur / réalisateur Cooper Raiff fait tout à fait la déclaration littérale avec ses débuts.

Alex (Cooper Raiff) est un étudiant de première année solitaire et sans amis qui envisage sérieusement de transférer dans un collège plus proche de sa mère (Amy Landecker) et de sa sœur (Olivia Welch), à qui il est toujours extrêmement attaché. Tout change une nuit quand Alex fait un saut et assiste à une fête dans la maison de fête de son campus «Shithouse», où il forge un lien fort avec sa RA, Maggie (Dylan Gelula).

Je suis fan de ce genre de jeunes adultes qui goûtent à la liberté pure pour la première fois de leur vie, les regardant prendre de mauvaises décisions, tout en ayant le filet de sécurité relatif d’un collège pour les garder hors de contrôle? Inscrivez-moi pour un autre tour sur cette piste. Pourtant, la bande-annonce est un délice. Il est simple, ne présente pas de problèmes complexes à résoudre et son récit est assez simple. Un petit indie avec un petit cœur serait tout simplement merveilleux en ce moment, et cela promet d’être exactement cela.

Tropique fantôme

Si les petites histoires intimes étaient un genre, réalisateur Bas Devos semble l’avoir écrasé.

Khadija (Saadia Bentaïeb) est une femme de ménage maghrébine de 58 ans vivant à Bruxelles à la suite des attentats de 2016 qui ont secoué la ville. Après le travail un soir, elle s’endort dans la dernière rame de métro, se réveille au bout de la ligne et n’a d’autre choix que de rentrer chez elle – à travers la ville – à pied. En cours de route, elle fait une série de rencontres: avec un agent de sécurité, un commis de dépanneur, un groupe d’adolescents. Elle demande de l’aide et elle la donne et avance lentement et régulièrement.

La remorque est un tel plaisir simplement par son silence. Rien ne se passe et j’adore ça. Littéralement, la première minute concerne la configuration. Bien qu’on ne nous dise rien, vers la première minute, nous arrivons totalement à ce que cela mène. Cela soulève un peu les cheveux à l’arrière de votre cou, mais cela vous désarme complètement. C’est apaisant, c’est doux, et l’ambiance est émerveillée, de ce à quoi peut ressembler une ville la nuit sans danger. Heck, ça peut prendre une brusque gauche quelque part mais j’ai besoin de ça.

Le Swerve

Réalisateur Dean Kapsalis nous donne une combustion lente.

Holly semble tout avoir: deux enfants, une belle maison, un bon travail d’enseignant et un mari avec sa carrière en progression. Mais il y a des signes troublants que tout ne va pas dans son monde. L’insomnie. Le médicament pour l’insomnie. Les rêves du médicament contre l’insomnie. (Sont-ils même des rêves?) Et puis il y a la souris qui apparaît dans sa maison. Bouleversant son équilibre déjà délicat, cela la met hors de contrôle. Le premier long métrage du scénariste / réalisateur Dean Kapsalis explore une semaine dans la vie d’une femme au bord de cette méditation obsédante sur la maladie mentale.

Emblématique de 2020 en général, ce film ressemble plus à un miroir de ce que beaucoup d’entre nous ont ressenti. Pourtant, cela semble plonger profondément dans la psychose avec sa présentation de la réalité par rapport à ce que sont des hallucinations. C’est rugueux sur ses bords, et cela ressemble à un premier long métrage d’un réalisateur qui travaille avec ce qu’il a, mais, quand même, il y en a assez pour m’exciter à l’idée de découvrir de nouveaux talents.

Royaume du silence

Réalisateur Rick Rowley jette des foiniers dans Prince héritier Mohammed ben Salmane direction générale.

Un thriller politique examinant la relation complexe entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, et comment le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi a amplifié les enchevêtrements entre les deux pays. Le film, produit par le cinéaste primé Alex Gibney (ENEMIES: THE PRESIDENT, JUSTICE & THE FBI, Citizen K) et le journaliste lauréat du prix Pulitzer Lawrence Wright (The Looming Tower), jette un nouvel éclairage sur le parcours remarquable de Khashoggi – depuis le champs de bataille de l’Afghanistan aux halls du pouvoir à Riyad et à Washington, du printemps arabe à la montée du nouveau prince héritier d’Arabie saoudite.

Sachant que Gibney est responsable de la production de ce documentaire, sachant très bien que Gibney a son propre baril de poudre d’un documentaire visant Trump, c’est une période passionnante pour les documents politiques. Ce sont des histoires presque trop incroyables prises au pied de la lettre. Le journaliste Jamal Khashoggi entre dans un consulat à Istanbul, est sommairement tué / démembré, personne ne semble rien savoir, pourtant tous les doigts pointent vers MBS. C’est un exercice de puissance effrontée et, espérons-le, cette histoire cherche à clarifier, directement, qu’un homme a été tué parce qu’un prince a eu ses sentiments blessés. La bande-annonce ne cache aucun détail et fait toutes ces insinuations, donc j’ai hâte de dévorer celle-ci.

