«Bunty Aur Babli 2» du studio indien Yash Raj Films, avec Saif Ali Khan («Sacred Games») et Rani Mukerji («Hichki») a terminé la production avec le tournage d’une chanson et d’une danse.

Le tournage, aux studios Yash Raj Films de Mumbai, a respecté les protocoles de sécurité récemment annoncés par le gouvernement indien qui permettent aux films de redémarrer la production à l’ère COVID-19.

Le film était essentiellement terminé, sauf la chanson, en mars, lorsque la propagation du coronavirus a interrompu la production à travers le pays.

«Nous avons tourné cette séquence pendant la pandémie et nous nous sommes sentis extrêmement à l’aise sur les plateaux parce que YRF a pris toutes les précautions nécessaires avant le début du tournage», a déclaré Mukerji.

“Ce sont des moments très sensibles et les acteurs, producteurs, équipe, tout le monde devra être très prudent car il y a un élément de risque”, a déclaré Khan. «J’ai été étonné par les mesures prises pour nous assurer que nous avons la meilleure expérience de tir. C’était plus en sécurité qu’à la maison.

Le film est réalisé par le débutant Varun V. Sharma, qui était auparavant directeur adjoint en chef de “Tiger Zinda Hai” de YRF, avec Salman Khan. «Je suis reconnaissant que tout se soit bien passé car cela donnera confiance à l’ensemble de l’industrie cinématographique pour revenir au tournage», a déclaré Sharma. Le film est produit par Aditya Chopra, président et directeur général de YRF.

Le film est une suite de “Bunty Aur Babli” de 2005 où Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai-Bachchan ont joué une paire de criminels, Bunty et Babli, suivis de près par le flic Amitabh Bachchan. Cette fois-ci, Khan et Mukerji jouent le duo titulaire qui doit sortir de sa retraite après une vague de vols avec leur signature dans toute l’Inde.

Les imitateurs des escrocs sont interprétés par Siddhant Chaturvedi qui a fait sa marque dans le titre berlinois “Gully Boy” et Sharvari Wagh qui a fait ses débuts en streaming avec la série Amazon Prime Video “The Forgotten Army: Azaadi ke liye” et fera ses débuts au cinéma avec ” Bunty Aur Babli 2. »

«Nous avons eu une expérience de tournage tellement amusante avant la pandémie et ensuite nous ne pouvions pas tirer ou nous rencontrer», a déclaré Chaturvedi. «Je suis heureux que nous puissions avoir un tournage amusant et sécuritaire.»

“Par chance, nous avons dû terminer en tournant une séquence de chansons amusantes et il n’y avait pas de meilleure façon de rencontrer à nouveau toute l’équipe et de faire tomber la maison avec beaucoup de positivité, de joie et de folie”, a déclaré Wagh.