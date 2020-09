Le nouveau programme Works in Progress Latam du Festival de Saint-Sébastien dévoilera à partir du 22 septembre six productions cinématographiques d’Amérique latine aux partenaires de production potentiels et aux agents de vente.

En examinant des sujets tels que l’activisme militant, la relation entre les dirigeants et les partisans, les employeurs et les employés, l’identité, la dévotion et les systèmes de croyance, les projets de cette année reflètent un sujet universel dans les films d’Argentine, de Colombie, du Paraguay et d’Uruguay.

WIP Latam, qui se déroule du 22 au 24 septembre, remplace l’événement Films en cours de Saint-Sébastien après 18 ans.

Les œuvres de cette année comprennent «Les restes fossilisés», le drame argentin de Jerónimo Quevedo sur les jeunes militants de Buenos Aires; «L’employeur et l’employé» de Manuel Nieto, une coproduction uruguayenne-argentine-brésilienne-française sur la relation entre deux jeunes hommes, un patron et son ouvrier, et la relation compliquée des deux avec le travail, la liberté et le bonheur; et «Boréal», coproduction paraguayo-mexicaine de Federico Adorno sur les adeptes d’un leader mennonite et leur impatience grandissante face au travail subalterne.

Sont également présentés à des collaborateurs potentiels «Jesús López» de Maximiliano Schonfeld, un drame franco-argentin sur un adolescent à la dérive qui trouve un nouveau sens à sa vie alors qu’il commence à prendre la place de son défunt cousin, un jeune pilote de course récemment tué dans un accident; «Dusk Stone» d’Iván Fund, une coproduction argentine-chilienne sur des parents en deuil dont la vie change avec l’apparition d’une étrange créature; et «La rouille», le reportage colombo-français de Juan Sebastián Mesa sur un caféiculteur solitaire aux prises avec un grave fléau qui détruit sa récolte.

Se déroulant aux côtés de WIP Europa, WIP Latam présentera également le WIP Latam Industry Award, qui comprend des services de post-production et une distribution espagnole, offerts conjointement par Ad Hoc Studios, Deluxe, Dolby, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones, No Problem Sonido et Films Sherlock.

Le festival a également introduit un nouveau prix, le prix EGEDA Platino Industria de 30 000 € (35,373 $) pour le meilleur projet WIP Latam. Parrainé par l’Association de gestion des droits des producteurs audiovisuels (EGEDA), la société espagnole de collecte de droits dans le monde, le prix est décerné au producteur majoritaire du film gagnant.

Le programme Films en cours de Saint-Sébastien a présenté 48 films entre 2012 et 2019, dont 38 œuvres achevées, dont 29 ont été projetées dans des festivals tels que Berlin, Cannes, Locarno, Saint-Sébastien et Venise, dont «Gloria» de Sebastián Lelio; «Pour tuer un homme» d’Alejandro Fernández Almendras; «Ixcanul» de Jayro Bustamante; «Le Prince» de Sebastian Múñoz; et «Identifying Features» de Fernanda Valadez.