Samantha Akkineni place encore une fois la barre très haute et nous ne pouvons pas nous lasser de sa dernière photo.

Khushboo Ratda



1477 lit Mumbai Publié: 21 septembre 2020 15:29 Samantha Akkineni fait l’athlétisme avec une veste bomber argentée et des baskets blanches: oui ou non?

Faites confiance à Samantha Akkineni pour ajouter un élément élégant à tout et n’importe quoi lorsqu’il s’agit de sortir dans le look non conventionnel. L’étonnante sait comment attirer l’attention avec ses looks élégants et cette fois encore, Sam gagne les cœurs avec un autre avatar cool sur Instagram. L’actrice Oh Baby a partagé un look athleisure qu’elle a associé à une veste bomber argentée et des baskets blanches. L’actrice a complété son look sportif mais cool avec une queue de cheval unilatérale et un maquillage minimal. Samantha Akkineni place encore une fois la barre de la mode haut et nous ne pouvons pas arrêter de regarder la photo.

Samantha Akkineni donne la bonne inspiration de mode et de fitness avec son dernier look et nous sommes tous des cœurs. La photo a été cliquée par The House Of Pixels et est dessinée par Preetham Julkar. L’actrice Majili a laissé les médias sociaux fascinés par sa beauté. Tu ne penses pas? Découvrez son look ci-dessous et faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.

Sous-titrant la photo sur Instagram, Samantha a écrit: “Lève-toi..Mets-toi en mouvement …

Pendant ce temps, Samantha partagera l’espace d’écran avec Vijay Sethupathi et Nayanthara à Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal. Le prochain film sera dirigé par Vignesh Shivan et est également écrit par le cinéaste. Sam attend également avec impatience la sortie de ses débuts sur le Web en hindi, The Family Man Season 2.

