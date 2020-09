Legendary Comics a offert une surprise spéciale sur la route de l’Halloween avec une collection de romans graphiques Trick ‘r Treat Omnibus: Collection 10e anniversaire de Sam!

Trick’r Treat Omnibus est en magasin et disponible en ligne aujourd’hui, avec une introduction écrite par le scénariste / réalisateur Michael Dougherty ainsi que des extras dans les coulisses.

Cette nouvelle édition de luxe comprend de toutes nouvelles couvertures et rassemble pour la première fois toutes les histoires de Sam dans une seule collection.

De l’imagination délicieusement sombre du créateur de Trick ‘r Treat Michael Dougherty vient la collection définitive de bandes dessinées Trick‘ r Treat pour célébrer le 10e anniversaire de cette saga d’horreur bien-aimée. Pour la première fois, Legendary Comics offre aux fans le recueil complet des contes d’Halloween tordus, animés par une équipe de créateurs de premier ordre, dont les écrivains Zach Shields (Godzilla: KOTM, Krampus) et Todd Casey (Krampus), lauréat d’un prix Eisner l’écrivain Marc Andreyko (Batwoman), l’artiste lauréate du prix Eisner Fiona Staples (SAGA), ZID (Skull Island: Birth of Kong; Lost in Space: Countdown To Danger), Stuart Sayger (Bram Stoker’s Death Ship), Stephen Byrne (Green Arrow ), Grant Bond (Supernatural), Mike Huddleston (Man Bat) et Christopher Gugliotti (Texas Chainsaw Massacre).

Tout d’abord, Trick ‘r Treat, l’adaptation de roman graphique du film, révèle 4 contes d’horreur illustrés de manière évocatrice entrelacés dans une nuit d’Halloween inoubliable alors que la figure troublante connue sous le nom de Sam rend visite à une communauté sans méfiance, faisant des ravages pendant la nuit la plus effrayante. de l’année.

Et puis dans Days of the Dead, l’icône de la franchise Sam emmène les lecteurs dans un voyage à travers l’histoire de l’Halloween avec 4 nouvelles histoires effrayantes de Trick ‘r Treat. Découvrez les amoureux du vieux monde dont la romance prend une tournure effrayante et les pionniers occidentaux qui découvrent le côté sombre de la frontière. Voyagez dans les années 1950 à Los Angeles pour une histoire de pure horreur noire et au cœur de la petite ville américaine pour voir des farceurs enseigner une leçon qu’ils n’oublieront jamais. À travers des siècles d’horreur d’Halloween, là où réside la peur, Sam attendra…

Vous pouvez récupérer votre copie via Amazon aujourd’hui pour 20,49 $!