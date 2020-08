Le mariage qui réunira les personnages de ‘Physique ou chimie’ a un nouvel invité: Sandra Blázquez. L’actrice qui a donné vie à Alma à partir de la troisième saison sera également vue dans la mini-série en deux épisodes qu’Atresmedia TV prépare en collaboration avec Buendía Estudios, et que sera présenté en première sur Atresplayer Premium, la plateforme de paiement du groupe de communication où la série originale a été diffusée entre 2008 et 2011.

Sandra Blázquez dans ‘Physique ou Chimie’

L’incorporation de Blázquez a été avancée par TVienes, ajoutant un nouveau nom à une liste qui ne cesse de s’allonger face au début du tournage, qui débutera en septembre. Pour le moment, on ne sait pas ce qui est arrivé à Alma depuis qu’il est passé par Zurbarán jusqu’à l’âge de trente ans, mais son incorporation permet à la minisérie d’avoir l’un des personnages les plus anciens, puisqu’il a été présent dans plus de cinquante épisodes et a laissé sa marque avec sa forte personnalité.

Avec le retour d’Alma, il y a déjà sept étudiants qui présenteront leur nouvelle situation. Les autres confirmés sont Maxi Iglesias, Adam Jezierski, Angy Fernández, Adrián Rodríguez, Andrés Cheung et Andrea Duro., qui à l’époque donna vie à Cabano, Gorka, Paula, David, Jan et Yoli. Quant au personnel enseignant, les confirmations sont encore rares, puisqu’elles n’ont pour l’instant été annoncées que le retour d’Ana Milan, Marc Clotet et Blanca Romero comme Olimpia, Vaquero et Irene.

Un secret dangereux

A cette époque, le grand doute qui entoure la mini-série est l’identité des protagonistes du mariage qui servira de prétexte pour réunir tous ces personnages. Pour le savoir, il faudra attendre un peu plus longtemps, même si ce que nous savons, c’est que, malgré l’atmosphère de fête qui entourera l’événement, l’un des participants cache depuis des années un secret qui l’a séparé du reste de ses camarades de classe.