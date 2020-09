.

Lundi 14 septembre 2020, p. a11

New York. Avec peu de grands noms, pratiquement pas de public et dans une ville à moitié déserte, la Fashion Week de New York, qui s’est ouverte hier, montre qu’elle n’abandonne pas et s’adresse aux créateurs américains au milieu d’une crise sans précédent.

Que personne ne se donne la peine de chercher les noms de Michael Kors, Tommy Hilfiger ou Ralph Lauren, poids lourds réguliers du calendrier, car ils ne seront pas présents ce jour-là, qui se terminera mercredi.

Désireux de vendre une partie de la marchandise accumulée depuis le début de la pandémie et maintes fois affectée par une chaîne de production qui s’est ralentie au milieu du courant, les grands créateurs présenteront leurs collections plus tard, en dehors du calendrier habituel de la mode.

Le seul géant de la mode qui assistera à l’événement est Tom Ford, qui présentera sa collection virtuelle pour la clôture.

Sa présence symbolise la volonté du syndicat américain de la mode, dont il est président, de soutenir les créateurs de toutes sortes, certains au bord du gouffre.

Historiquement, les créateurs américains haut de gamme se sont fortement appuyés sur les grands magasins, qui souffraient déjà de complications et qui sont tombés les uns après les autres au milieu de la pandémie, de Barneys à Lord & Taylor en passant par Neiman Marcus.

Les défilés avec le public ont quasiment disparu de cette édition, à de rares exceptions près, parmi lesquelles celle de Jason Wu en ouverture de la soirée de dimanche ou celle de Rebecca Minkoff, mardi.