L’épisode commence avec la mère d’Indresh demandant à Rinky d’aller donner du sucre à son voisin pendant qu’ushma regarde tout.

Rinky part pendant que Usham la suit pour lui demander la vérité sur Swati mais elle ne dit rien qui a peur, alors aussi Ushma continue de la suivre en lui jetant de l’eau sur elle mais Rinky trouve du sang et pas de l’eau alors Ushma lui dit que je sais comment tromper et la force à Dites la vérité en l’avertissant que le serpent lui a aussi donné son ultimatum pendant que Rinky retourne vers sa mère en prenant peur. Ushma a le sentiment que cette fille prononcera la vérité sur le swati ou me fera atteindre au moins ces maux.

Rinky entre dans la maison en pleurant pendant que sa mère a peur d’appeler Singhasan pour voir ce qui s’est passé et il demande ce qui est arrivé à votre corps tandis qu’Indresh lui demande aussi mais Ushma vient de la chambre et Rinky lui demande que vous étiez dehors alors comment entrer et elle lui dit que j’étais en train de ranger le sac tout en lui signalant de ne rien dire & rinky s’évanouit pendant que sa mère lui demande ce que tu as fait & ushma lui dit si pâle qu’elle ne s’est évanouie que de couleur holi mais la mère de Rinky l’abuse et elle lui dit que je sais swati m’avait dit que vous étiez tous pâles quand vous ne pouviez pas tirer tous ensemble une fois et Singhasan est choqué d’entendre cela.

Ushma pense qu’elle pourrait ne pas connaître la vérité, alors vérifiez un par un dans cette famille maintenant.

Ushma informe mata santoshi que je ne trouve toujours pas la vérité mais mata lui dit de faire vite car moi aussi je n’ai pas beaucoup de temps pour garder swati dans cet état et si je ne pouvais pas ramener swati dans la vie alors je ne serai pas en mesure de pardonnez-moi donc ushma prête serment qui achèvera la tâche aussi urgente de toute façon comprendre votre douleur envers votre dévot.

Asoors déguisé en crétins mangent tandis que la mère d’Indresh dit à l’un d’eux de laver l’assiette après avoir fini de manger et lui demande où est le bol et il dit que j’ai mangé mais elle le frappe avec un balai en disant que vous pensez que je suis un imbécile pendant que son d’autres collègues viennent le sauver en lui disant qu’il est gardé à l’intérieur. Il blâme les humains sont des imbéciles sur terre qui sans aucune raison se mettent à battre. Singhasan vient leur demander de se faire battre? alors fais un peu de travail maintenant pendant que l’un d’eux se déchaîne, mais l’autre le calme.

Ushma regarde la mère de Lovely & Indresh dans la cuisine alors qu’elle utilise ses pouvoirs pour perturber le travail de Lovely tandis que la mère d’Indresh continue de lui crier ce qui vous arrive en train de tomber des ustensiles de vos mains et de partir de là afin qu’ushma ait de l’espace libre pour jouer des tours avec des ascenseurs Lovely & Ushma couteau pour avertir belle à la vérité absolue de swati lui disant ce qu’elle a également fait harceler swati et elle continue de l’avertir en lui donnant un ultimatum.

Mahadev discute avec mata paravati que sa fille santoshi doit garder son calme face à sa colère et connaître également le comportement de ushma mais il ne sert à rien de se fâcher contre l’humain mais mata rappelle à mahadev que son état était le même que celui de santoshi comme quand votre gajasoor nagin est devenu le mien malgré mon séjour calme si santoshi ne peut pas comprendre comment rechercher la vérité et punir ces coupables. Mahadev appelle santoshi en lui disant que je connais votre contrôle sur la colère mais que l’humain ne peut pas être traité comme ça alors pour informer ushma d’être calme et santoshi mata lui dit que je lui ai déjà dit d’être calme à cause de vous mais si l’humain avait révélé la vérité facilement alors il n’y avait aucun intérêt à faire émerger ushma et je sais aussi que les lois de swati ont toujours torturé swati, donc peut-être qu’ils ont dû seulement créer cette condition de swati et mahadev lui dit que vous avez déjà puni les coupables de swati mais après le début du bloc lunaire, comment pouvez-vous croire qui n’est pas vu par vous et ces crétins sont toujours sur terre et peut-être doit-il être hors de ceux-ci alors aussi à moins que la vérité ne se révèle, aucune punition ne peut être donnée, alors soyez vigilant si votre avatar dépasse la limite des dieux, alors cet acte contraire à l’éthique entrera en vous immédiatement, ce qui peut vous causer des ennuis.

Lovely vient à la rencontre de Ushma en lui disant que je vais vous dire la vérité mais Ushma pense que certains cerveaux maléfiques pourraient fonctionner en elle et Ushma lui demande que vous n’aimiez pas swati alors comment se fait-il que vous soyez prêt et elle lui dit que c’est à cause de mon égoïsme que si je ne leur donne pas d’enfant dans 1 ou 2 ans, ils me jetteront hors de cette maison car ces gens sont très méchants mais adorables lui dit de voler les bijoux de sa belle-mère et je ferai mon travail pour que ushma l’accepte traiter.

