Le cas de Sushant Singh Rajput est actuellement étudié par non pas une mais trois agences, à savoir ED, NCB et la CBI. Entre-temps, divers faits, débats et controverses autour de l’acteur décédé sont apparus ces dernières semaines. Au milieu de tout cela, son directeur de ferme de Lonavala a récemment fait des révélations choquantes. Raees, le manager a déclaré à India Today que Sushant et son équipe principale, y compris Sara Ali Khan et Rhea Chakraborty, faisaient souvent la fête sur place.

Selon certaines informations, un batelier local aurait déclaré au NCB que c’était la destination de fête pour l’acteur décédé et d’autres. Il a également nommé quelques amis bollywoodiens de Sushant, parmi lesquels Rhea, Sara, Shraddha Kapoor et d’autres. Il a en outre allégué que des choses comme l’alcool et la ganja étaient courantes lors des fêtes. À partir de maintenant, Lonavala est également tombé sous le scanner de NCB en relation avec le cas de Sushant Singh Rajput. Pendant ce temps, le directeur a déclaré que des papiers à fumer avaient été commandés pour les fêtes.

Cependant, il n’était pas au courant de leur utilisation. Selon lui, Sushant Singh Rajput a visité la ferme une ou deux fois par semaine avant la mise en vigueur du verrouillage. Il allègue en outre que c’est Sara Ali Khan qui est venue initialement avec le défunt acteur. Poster ça, Rhea Chakraborty a également commencé à venir. Le manager ajoute que l’équipe principale de Sushant l’a également accompagné. Raaes révèle en outre que la famille de Rhea a célébré son anniversaire à la ferme l’année dernière en juillet. Il mentionne que les invités ont également été servis des boissons de vodka chères.

