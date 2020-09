La voix de Sara Bareilles n’est pas une petite, mais cela ne l’a pas empêchée d’enregistrer ses propres versions des chansons qu’elle a contribué à la série Apple TV Plus. Dix d’entre eux sont rassemblés dans le nouvel album «More Love: Songs from Little Voice Season One», qui a obtenu une baisse surprise alors que jeudi cédait la place à vendredi, après que Bareilles eut taquiné la probabilité d’une telle sortie sans être trop précis depuis l’émission. première.

L’album n’est disponible que numériquement pour le moment; une sortie physique sur CD et vinyle n’arrivera pas avant deux mois, débarquant le 6 novembre.

Cet ensemble de 10 chansons ne doit pas être confondu avec les déploiements précédents d’albums de distribution de la taille d’un EP – ou avec une goutte que Bareilles a récemment faite de trois de ses démos pour les chansons. Cette sortie en streaming contenait une chanson clé de la série, “Dear Hope” sous son titre original, “Hemingway”, interprétée comme elle l’a écrit pour la première fois il y a des années, avec un ensemble différent de paroles pas-comme-“espoir” -ful. Sur le nouvel album, la chanson apparaît comme réécrite pour la série.

Notamment, Bareilles publie enfin officiellement une version studio de la chanson titre et du premier single, «Little Voice», pour la première fois, après avoir servi de titre pour son premier album mais avoir été retiré de la liste des titres en raison de son label. pensant que ce n’était pas à la hauteur.

Tyler Chester a coproduit l’ensemble avec Bareilles.

Son modèle de sortie contraste avec celui de son spectacle de Broadway, «Waitress», où elle a sorti sa version des chansons en premier, en partie pour piquer l’intérêt pour la production. Dans ce cas, Bareilles voulait que les auditeurs entendent les versions du casting avant de s’installer dans la sienne.

Couverture de Sara Bareilles «More Love» Courtesy Epic

La liste des pistes:

Je ne sais rien de plus Love King of the Lost Boys Cher Hope Ghost Light Simple et vrai de retour en juillet Dites sa petite voix