Les fans de Grey’s Anatomy verront à jamais Sara Ramirez comme le Dr Callie Torres – c’est juste un fait. La chirurgienne orthopédique a quitté définitivement le Grey Sloan Memorial Hospital lorsqu’elle a déménagé à New York avec sa petite amie lors de la finale de la saison 12. C’est probablement pourquoi peu de gens ont été choqués lorsque Sara est sortie comme IRL queer et bisexuelle après avoir quitté la série. (Callie était bisexuelle, après tout.)

Après que l’acteur soit sorti comme non binaire en 2020, de nombreux fans se sont demandé: Sara Ramirez est-elle toujours mariée?

De toute évidence, ce n’est pas parce qu’une personne s’est révélée non binaire qu’elle ne peut pas rester mariée à son conjoint. (Il est également probable que son mari connaissait son sexe et ses orientations sexuelles bien avant le grand public.) Pourtant, certains fans sont curieux de savoir comment / si l’identité de genre de Sara a affecté son mariage. Regardons de plus près.

Sara est devenue bisexuelle en 2016.

Bien que Callie Torres sur Grey’s Anatomy soit sortie en tant que bisexuelle dans la série en 2009, Sara ne s’est pas révélée publiquement queer et bisexuelle avant 2016. L’actrice l’a fait lors d’un discours au sommet 40 to None du True Colours Fund.

«Sortir publiquement m’a donné un sentiment de soulagement», a-t-elle déclaré à People en 2018. «Cela a été une forme de libération pour moi de posséder toutes mes identités afin de ne plus ressentir le besoin de retenir ou de cacher des parties de moi-même quand je franchis n’importe quel seuil de la vie.

En réalité, cependant, la sortie de Sara est un processus continu depuis l’âge de 18 ans.

«Même si mes gardiens étaient mal équipés pour me soutenir de la manière dont j’avais besoin et bien que j’aie intériorisé beaucoup de bi-antagonisme, de biphobie et de discrimination en grandissant, que ce soit dans des espaces droits ou dans des espaces LG, je n’ai jamais connu ma vérité et ma vérité est partie », a-t-elle dit à People.

Source: People TV

Le moment où Sara est sortie en tant que bisexuelle est survenue après la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando, en Floride, au cours de laquelle 49 personnes ont été tuées et 50 autres blessées. C’est l’une des attaques les plus meurtrières contre la communauté LGBTQ et les Latinos de l’histoire moderne des États-Unis – et cela a inspiré la décision de Sara de rendre publique sa sexualité.

«Sortir publiquement était quelque chose dont j’avais peur parce que je craignais que cela n’affecte ma carrière de manière négative», a-t-elle déclaré à People. «J’avais peur de la discrimination à laquelle je pourrais être confronté, pas seulement en dehors d’Hollywood, mais à l’intérieur. “

Source: True Colors United

Sara a poursuivi: «Alors que je continuais à lire et à entendre parler des innombrables formes de violence perpétrées contre nous, y compris la fusillade d’Orlando à la boîte de nuit Pulse, une urgence organique et progressive d’utiliser ma plate-forme pour autonomiser ceux qui font partie de ces communautés que je ‘ m une partie de moi est venue sur moi d’une manière que je n’avais jamais ressentie auparavant. “

