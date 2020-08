2020-08-30 10:30:04

Sarah Harding a accepté une réunion du 20e anniversaire de Girls Aloud juste avant son diagnostic de cancer du sein, mais les plans ont maintenant été mis en attente.

La chanteuse de 38 ans – qui a récemment révélé qu’elle luttait secrètement contre un cancer du sein à un stade avancé – a eu des discussions avec les camarades du groupe Kimberley Walsh, Nadine Coyle, Nicola Roberts et Cheryl Tweedy sur la possibilité de se réunir pour célébrer l’anniversaire marquant du groupe.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: «Le gang a commencé les premières discussions au début de l’année dernière.

«Tout était très cape et poignard, mais les filles espéraient toutes conclure des contrats plus tard cette année et mettre en place des plans concrets.

Cependant, on pense que les plans ont été suspendus, tandis que les camarades du groupe de Sarah se rassemblent autour d’elle alors qu’elle est traitée pour la maladie.

L’initié a ajouté: «La pauvre Sarah voulait désespérément que cela se produise, son diagnostic a donc été doublement dévastateur.

«Pour le moment, tout ce qui compte, c’est qu’elle reçoive le traitement dont elle a besoin – la musique vient en second.

« Mais pour la première fois depuis des années, les cinq filles sont de retour en contact régulier – même si dans les circonstances les plus déchirantes. »

Sarah a récemment révélé son diagnostic via les réseaux sociaux, expliquant qu’elle avait été diagnostiquée plus tôt cette année et qu’il s’était maintenant propagé à d’autres parties de son corps.

Elle a écrit: « Salut tout le monde, j’espère que vous êtes tous en sécurité pendant cette période incertaine. Je n’ai pas posté ici depuis si longtemps, merci à tous ceux qui m’ont contacté, cela signifie vraiment beaucoup.

«Je pense que c’est le bon moment pour partager ce qui se passe. Il n’y a pas de moyen facile de dire cela et en fait, cela ne semble même pas réel d’écrire ceci, mais voilà. Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer du sein et quelques il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.

«Je suis actuellement en cours de chimiothérapie hebdomadaire et je me bats aussi fort que possible. Je comprends que cela peut être choquant à lire sur les réseaux sociaux et ce n’est vraiment pas mon intention.

« Mais la semaine dernière, il a été mentionné en ligne que j’avais été vu à l’hôpital, donc je pense que le moment est venu d’informer les gens de ce qui se passe et c’est la meilleure façon de le faire. (Sic) »

