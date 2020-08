Connue pour avoir joué le rôle principal dans l’émission télévisée Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar n’a pas fini avec Buffy Summers. Des années après que Gellar ait retiré ses parts de Buffy, elle se tourne toujours vers son homologue de la télévision pour des leçons de vie.

Sarah Michelle Gellar a joué dans « Buffy the Vampire Slayer » pendant 7 saisons

Sarah Michelle Gellar assiste au WE Day 2019 en Californie | Tommaso Boddi / . pour WE Day

Prenant un risque et laissant un rôle dans un feuilleton populaire, Gellar a signé pour le rôle principal dans une émission de télévision surnaturelle sur le réseau aujourd’hui disparu, The WB. Une série sur un adolescent qui combat les vampires, les démons et d’autres formes de mal dans la ville fictive de Sunnydale, en Californie, Buffy est une force du bien.

La série a rapidement gagné en popularité et est rapidement devenue l’une des principales émissions de télévision. Gellar est devenue célèbre pour son rôle de Buffy combattant le mal. Après sept saisons, Buffy contre les vampires a pris fin en 2003.

Mais plus de 15 ans plus tard, le programme dispose d’une large base de fans dévoués. C’est sans doute le rôle le plus populaire de Gellar à ce jour en plus de son tour dans Cruel Intentions et Je sais ce que vous avez fait l’été dernier.

Freddie Prinze Jr.et Sarah Michelle Gellar ont 2 enfants

Tout en combattant le mal en tant que Buffy sur Buffy contre les vampires, Gellar connaîtrait des changements majeurs dans sa vie personnelle. Elle a rencontré son futur mari et collègue acteur, Freddie Prinze Jr., sur le tournage de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier.

Après quelques années d’amitié, les deux ont noué une relation amoureuse en 2000 avant de se marier en 2002.

En 2009, Gellar et Prinze sont devenus parents pour la première fois lorsqu’ils ont accueilli leur fille, Charlotte Grace Prinze. Leur famille s’est agrandie d’une unité en 2012 lorsque leur fils, Rocky James Prinze, est entré dans le monde.

Aujourd’hui, Gellar et Prinze vivent à Los Angeles avec leurs enfants. Et même s’ils ont été co-stars dans un certain nombre de films, Prinze et Gellar pourraient ne plus jamais travailler ensemble. Ils s’assurent toujours qu’un parent est à la maison avec Charlotte et Rocky pendant que l’autre tourne un film ou une émission de télévision.

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. ont utilisé «Buffy contre les vampires» pour enseigner à leur fils l’égalité des sexes

Dans une interview d’octobre 2019 avec Parade, Gellar a parlé d’un moment parental impliquant Buffy contre les vampires.

«Il y a quelques mois peut-être, mon fils parlait, il avait 6 ans à l’époque, et il parle de la force des garçons et de la force des garçons. Et ma fille et mon mari disent instantanément: «Vous savez que les filles peuvent faire ça aussi», et il dit: «Mais pas la même chose» », a déclaré Gellar.

Elle a continué, disant que Prinze avait ensuite montré à leur fils certaines de ses scènes de combat de Buffy contre les vampires.

« Mon mari a cherché sur Google un clip YouTube des meilleurs moments de combat de Buffy », a déclaré Gellar avant d’ajouter: « Et c’était tellement mignon parce que les yeux de mon fils se sont écarquillés et il a dit: » Maman, tu peux faire ça? « »

Bien que les enfants de Gellar n’aient pas encore regardé son combat contre le mal dans un épisode complet de Buffy contre les vampires, l’acteur se prépare pour le jour où cela se produira. Les enfants de Gellar sont trop jeunes pour la série, a fait remarquer l’acteur dans une interview séparée.

Pour l’instant, c’est une scène ou deux de Buffy qui donne des leçons sur la vie, pas un marathon Buffy contre les vampires dans la maison Gellar-Prinze.

