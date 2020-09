Sarah Snook dirigera l’adaptation de Persuasion de Jane Austen

Après avoir remporté une nomination aux Emmy pour son tour dans la comédie dramatique à succès de HBO Succession, Sarah Snook a trouvé son prochain projet de film en tant que star principale dans une nouvelle adaptation du roman dramatique de Jane Austen Persuasion, selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Dopesick: Will Poulter rejoint Michael Keaton dans la nouvelle mini-série Hulu

Publié en 1817, le dernier roman entièrement écrit par Austen suit Anne Elliot qui est réunie avec le jeune officier de marine Frederick Wentworth plusieurs années après avoir refusé sa demande en mariage et doit naviguer dans la société anglaise quand il revient de la guerre riche et promu capitaine et la considère regrettable décision et la possibilité d’un amour non partagé.

Cliquez ici pour acheter le roman classique de Jane Austen!

Snook a signé pour jouer le rôle d’Elliot pour la réalisatrice Mahalia Belo, avec Jessica Swale (Summerland) attaché pour adapter le script. Alison Own et Debra Hayward, dont les crédits précédents incluent le drame d’époque bien reçu Suffragette et comédie de passage à l’âge adulte acclamée Comment construire une fille, sont prêts à produire le projet à travers leur bannière de production Monumental Pictures.

Searchlight Pictures cofinance le film avec BBC Films, avec Katie Goodson-Thomas, responsable du développement et de la production de Searchlight UK, chargé de superviser le projet aux côtés de Pete Spencer, directeur du développement, et de la directrice Apolline Berty.

CONNEXES: The Guilty: Jake Gyllenhaal et Antoine Fuqua reteam pour le film thriller

Si le film devait sortir en salles, il marquerait la première adaptation de ce genre du roman d’Austen après avoir reçu deux mini-séries et deux adaptations de longs métrages faits pour la télévision de la BBC et d’ITV, bien que la version de 1995 mettant en vedette Ciarán Hinds (Ligue de justice) a obtenu une exposition théâtrale aux États-Unis.

En plus de HBO Succession, Snook a également été récemment vu dans la comédie mettant en vedette Seth Rogen Un cornichon américain sur HBO Max et sera ensuite vu dans le drame Morceaux d’une femme, qui a été récemment acquise par Netflix après ses débuts acclamés au Festival international du film de Venise.

(Crédit photo: Arturo Holmes / .)