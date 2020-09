Sarah Snook, l’actrice nominée aux Emmy dans le drame à succès de HBO «Succession», a signé pour jouer dans une adaptation du dernier roman de Jane Austen, «Persuasion».

Le film, de Searchlight Pictures, sera réalisé par Mahalia Belo. Publié en 1817 après la mort d’Austen, «Persuasion» est centré sur Anne Elliot, une jeune de 27 ans dont la famille déménage pour réduire ses dépenses. En attendant, ils louent leur maison à un amiral et à sa femme. Le frère de l’épouse, un capitaine de la marine, avait été fiancé à Anne Elliot (qui sera représentée par Snook), mais ils n’ont eu aucun contact depuis plus de sept ans lorsqu’ils se sont revus.

Jessica Swale, dont les crédits incluent «Summerland», rédigera le scénario.

Alison Own et Debra Hayward produisent le film à travers leur bannière Monumental Pictures. BBC Films cofinance le drame. Katie Goodson-Thomas supervise le projet pour le studio, ainsi que Pete Spencer et la directrice Apolline Berty.

«Persuasion» a été adapté pour la télévision britannique à plusieurs reprises, y compris une mini-série de 1960 mettant en vedette Daphne Slater; une version de 1971 avec Ann Firbank et Bryan Marshall; un téléfilm de 1995 avec Amanda Root et Ciarán Hinds; et une version 2007 dirigée par Sally Hawkins et Rupert Penry-Jones.

Snook, originaire d’Australie, a été saluée pour son rôle de Shiv Roy dans «Succession» de HBO. Ses autres crédits incluent «American Pickle» de Seth Rogen, «Sisters of War», «Not Adapté aux enfants», «Ces dernières heures» et «Steve Jobs». Ensuite, elle apparaîtra dans «Pieces of a Woman» de Netflix aux côtés de Vanessa Kirby et Shia LaBeouf.

Elle est reprise par UTA et Omni Artists. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Rerporter.