Jim Carrey, qui a passé des années à critiquer le président Donald Trump avec son œuvre, jouera le candidat démocrate à la présidence Joe Biden sur la prochaine saison de Saturday Night Live. NBC a confirmé la nouvelle mercredi, peu de temps après que Vulture a publié une interview avec le producteur exécutif Lorne Michaels où il a discuté de ce qui était entré dans la sélection de Carrey pour l’impression.

«Il y avait un certain intérêt de sa part. Et puis nous avons répondu, évidemment, positivement », a déclaré Michaels. «Mais il s’agissait de discussions sur ce qu’était la prise. Lui et [head writer] Colin Jost eu un tas de discussions. Lui et moi aussi. Il donnera à la partie énergie et force, et… [laughs], j’espère que c’est drôle.

Carrey rejoindra Alec Baldwin comme Trump et Maya Rudolph comme Senator Kamala Harris, Le colistier de Biden, lorsque Saturday Night Live revient le 3 octobre pour cinq épisodes consécutifs avant les élections.

«J’ai pris la décision dès le début, ou au moins il y a environ un mois, que nous ferions quelque chose que nous n’avions pas fait auparavant, qui était cinq spectacles d’affilée», a déclaré Michaels à Vulture. «Parce qu’il y a quatre débats et puis c’est Halloween, et c’est le week-end avant les élections. Et malheureusement, si les élections se prolongent, alors nous ferons six ou sept spectacles d’affilée. La fatigue en fait partie, nous essayons donc de nous assurer que tout le monde est en sécurité, protégé et pris en charge. Le spectacle sera compromis à certains niveaux de production, mais il sera reconnaissable comme le spectacle que vous avez vu toutes ces années.

En plus des nouvelles du casting et du programme de diffusion agressif, NBC a également révélé que Saturday Night Live travaillera en étroite collaboration avec le gouverneur de New York. Andrew Cuomo sur les protocoles de santé et de sécurité qui permettent à l’émission d’avoir un public limité en studio.

La semaine dernière, NBC a annoncé que Saturday Night Live reviendrait au Studio 8H du Rockefeller Center de New York après avoir terminé la saison précédente avec des épisodes pré-enregistrés produits à distance. Le dernier épisode en direct de SNL s’est produit le 7 mars, peu de temps avant que la pandémie de coronavirus ne ferme les divertissements en direct à New York et à Los Angeles.

Alors que toute la distribution actuelle de Saturday Night Live, y compris des stars comme Pete Davidson et Kate McKinnon, reviendra pour la nouvelle saison, NBC a également annoncé que l’émission avait ajouté trois acteurs supplémentaires: Lauren Holt, Punkie Johnson, et Andrew Dismukes.

Alors que Baldwin joue Trump depuis les élections de 2016, Saturday Night Live a fréquemment échangé des acteurs pour représenter Biden, y compris un ancien membre de la distribution. Jason Sudeikis, Woody Harrelson, et John Mulaney.

“De toute évidence, Woody a fait Biden lors du premier spectacle la saison dernière et l’a fait avec brio”, a déclaré Michaels. «Jason l’a fait dans le passé. Une partie de cela est aussi que quiconque le fait doit déménager à New York en raison de la quarantaine. Donc, il y avait beaucoup de facteurs impliqués dans cela. Mais je suis ravi que Jim le fasse.

Où regarder samedi soir en direct:

Tous les produits présentés sur Vanity Fair sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Plus d’histoires intéressantes de Vanity Fair

– La confusion de Charlie Kaufman que je pense à la fin des choses, a expliqué

– Dans la lutte silencieuse de Robin Williams contre la démence

– Ce documentaire vous fera désactiver vos réseaux sociaux

– Jesmyn Ward écrit à travers le deuil au milieu des protestations et de la pandémie

– Qu’en est-il de la Californie et des cultes?

– Catherine O’Hara sur Les meilleurs looks de Schitt’s Creek de Moira Rose

– Critique: Le nouveau Mulan de Disney est un reflet terne de l’original

– De l’archive: Les femmes qui ont construit l’âge d’or de Disney

Vous en voulez plus? Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne d’Hollywood et ne manquez aucune histoire.