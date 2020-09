▲ Le directeur de la photographie estime que les productions doivent revenir à leurs racines, à la nature Photo gracieuseté de l’ingénieur du son également

Lundi 7 septembre 2020

Jutchitán, Oax., Son nom est Casandra Casasola et elle aime raconter des histoires oubliées des villes à travers le cinéma; il se considère comme autodidacte, bien qu’il ait passé deux ans dans le camp audiovisuel itinérant. Récemment, avec les producteurs Nicolás Rojas et Erik Baeza, il a remporté le prix national du jury du court métrage pour son documentaire Tuyuku au festival Doqumenta 2020.

Elle a 24 ans. Il est né dans une communauté composée de migrants, appelée Colonia Monte Albán, et a grandi à San Pablo Etla, Oaxaca. En 2012, il a commencé son chemin dans le monde audiovisuel en suivant son premier atelier sur le film expérimental sténopé au Centre photographique Manuel Álvarez Bravo.

Casasola a travaillé et collaboré à La Calenda Audiovisuel, OaxacaCine, Agencia Bengala, Bambú Audiovisual et à diverses œuvres cinématographiques dans les domaines de la production et de la cinématographie.

La jeune femme Oaxaca affirme que raconter les histoires des peuples à travers le cinéma est ce qui a donné à ses films une valeur humaine, car c’est précisément ce qu’elle a oublié des productions: retour à la terre, à la nature, avec les leurs.

Ses premières approches du cinéma remontent à son enfance, parce que cet art est entré chez lui parce qu’il allait rarement au cinéma, parce qu’il n’y avait pas de ressources, donc louer des films était le passe-temps de sa famille.

«À Noël, nous allions à Mexico et, en louant des cassettes, nous achetions des dizaines de devedés pirates à Tepito. Le week-end avec ma famille, nous organisions un marathon cinématographique. «

Elle se souvient également qu’à l’approche des jours des morts, sa mère et elle savaient déjà que les films de Taboada étaient diffusés à la télévision, alors ils prévoyaient de les regarder et de les apprécier ces jours-là.

Fando et Lis, cruciaux dans sa carrière

Le jour crucial de sa carrière de cinéaste a été lorsqu’il s’est rendu au Cine Club Pochote pour voir le film Fando y Lis, d’Alejandro Jodorowsky. Quelque chose l’a ému, puis il a décidé que pour le reste de sa vie, il se consacrerait à raconter des histoires à travers des films.

On n’est pas au courant de ces choses tant qu’on ne leur demande pas et que l’on se souvient de comprendre comment le cinéma entre dans nos vies, a-t-il ajouté.

En 2017, il est entré au programme des jeunes créateurs 2017-2018, de Fonca, dans la section de Stimuli aux créateurs cinématographiques dans les intrigues et l’année suivante dans le développement de projets, et en 2020, il est entré dans le Stimulus à la création audiovisuelle du Mexique et de l’Amérique centrale de la Instituto Mexicano de Cinematografía, dans lequel il a développé son premier film, le documentaire Through Tola.

Casandra Casasola aime ce qu’elle fait; elle aime être une globe-trotteuse dans les histoires conquérantes; marcher, errer jusqu’à ce que tu les trouves; il les sent et les raconte. Il y travaille tous les jours car sa passion est le cinéma et tout ce qui l’entoure.

Tuyuku, le film le plus récent auquel elle a participé en tant que productrice, directrice de la photographie et ingénieur du son, a été lauréate du Festival Doqumenta 2020 ainsi que du meeting Morelia. Il aborde l’histoire d’un arbre millénaire qui a donné naissance à Yosonuviko, une ville des nuages ​​dans le mixtèque d’Oaxaca qui revient à la mémoire collective, pour rappeler qu’une coexistence amicale avec la nature est nécessaire.

Casandra Casasola continue de se développer dans le monde de la cinématographie, de la réalisation et de la production cinématographique. Il travaille actuellement sur des projets personnels et avec des collègues d’Oaxaca pour améliorer le cinéma communautaire dans les grands festivals au Mexique et dans le monde.