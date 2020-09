La plateforme OnlyFans fait irruption dans le petit écran et devient l’un des thèmes vedettes de «Save me». Le programme Telecinco, produit par La Fábrica de la Tele, a commencé à approfondir le réseau social où les célébrités vendent des photos et des vidéos érotiques contre de l’argent. Grâce à un abonnement, les utilisateurs peuvent voir les parties les plus intimes de certains visages de télévision.

Alberto Santana et Andrea

Après avoir découvert les noms de célébrités telles que Mari Cielo Pajares, Jacobo Ostos, Daniela Blume, Amor Romeira, Lola Ortiz ou Patricia Steisy, ‘Save me’ révèle plus de célébrités avec un compte érotique sur ce réseau social. L’extroniste Alberto Santana, Andrea de « L’île des tentations » et quelques ex-copines de Kiko Rivera comme Chabeli Navarro, Lorena Da Sousa ou Silvia Sicilia, ils font partie des personnes célèbres qui partagent un contenu érotique haute tension pour gagner leur vie.

En outre, le programme a révélé une conversation privée de Jacobo Ostos avec un abonné à votre compte OnlyFans. Le concurrent de ‘Survivors’ a offert un pack de 3 vidéos à contenu sexuel en échange de 600 € payé par Bizum. Soi-disant, sur ces images, le DJ peut être vu s’amuser, totalement nu, avec des amis. Le fils de Jaime Ostos n’a jamais eu de problèmes pour montrer son corps travaillé, comme il l’a fait lors d’une séance photo sur le front.

Mari Cielo Pajares montre son visage

La livraison de ce mardi 1er septembre 2020, avait Mari Cielo Pajares comme invité. Fille d’Andrés Pajares a expliqué la raison pour laquelle vous avez décidé d’ouvrir un compte chez OnlyFans. « Lorsque l’état d’alerte s’est déclenché, je collaborais à deux programmes de Mediaset Espagne et j’étais sur le point de tourner pour un film américain », a-t-il commenté sur sa situation de travail compliquée pendant la détention. « Tout ce que j’avais sur les projets pour pouvoir payer le loyer et aider ma mère disparaît. Je n’avais ni chômage ni ERTE et je ne pouvais pas payer le loyer », at-il ajouté. « J’ai touché le fond à plusieurs reprises, surtout quand j’ai dû émigrer. Il y a eu des moments où j’ai fait beaucoup d’argent et d’autres où j’ai dormi sur le canapé de quelques amis. », Confie l’actrice qui ne voit aucun problème dans le marketing à votre image. «Je n’ai vu aucune autre option», dit-il.