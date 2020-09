Novembre Veuve noire sera une première pour l’univers cinématographique Marvel à bien des égards. Non seulement cela marque les débuts en solo tant attendus de l’un des personnages les plus populaires de la franchise une décennie après qu’il ait été mentionné pour la première fois comme une possibilité, mais c’est aussi le premier film à mettre en vedette quelqu’un qui est mort dans la chronologie principale, ainsi que le Launchpad pour Phase Four, qui promet d’être le plus grand du MCU à ce jour grâce à une liste d’accompagnement d’exclusivités Disney Plus.

L’aventure autonome de Natasha Romanoff voit également la réalisatrice Cate Shortland devenir la première femme à voler en solo et à diriger l’un des super-héros de super-héros de Marvel Studios au 24e moment de la demande, et Eternals de Chloe Zao en fera deux de suite quand il sortira en salles à peine trois mois. plus tard. Avec Yelena Belova de Florence Pugh prenant la deuxième facture, sans parler des plans pour qu’elle assume le nom de code sur une base permanente, il ne devrait pas être surprenant que Black Widow ait un élément lourd de femme.

Cliquez pour agrandir

Cependant, les barbes se préparent probablement déjà à lancer une campagne de pêche à la traîne similaire à celle qui a tenté de saboter Captain Marvel, surtout maintenant que Scarlett Johansson a admis que Natasha est très certainement une féministe, et le film lui-même cherchera à intégrer un monde réel. questions dans l’histoire.

«Je pense que ce film en particulier reflète très bien ce qui se passe en ce qui concerne le mouvement Time’s Up et le mouvement #MeToo. Ce serait un tel manque si nous n’abordions pas ce problème, si ce film ne le prenait pas de front. Je pense que, en particulier pour Cate, c’était tellement important pour elle de faire un film sur des femmes qui aident d’autres femmes, qui sortent d’autres femmes d’une situation très difficile. Quelqu’un m’a demandé si Natasha était féministe. Bien sûr qu’elle l’est, c’est évident. C’est un peu une question stupide. «

Les messages dans les films sont parfaitement acceptables tant qu’ils ne deviennent pas trop écoeurants et trop écoeurants, et en tant que blockbuster de 15 millions de dollars influencé par l’espionnage qui fait partie de la franchise la plus grande et la plus populaire du secteur, il y a peu de chances de réussir. Veuve noire s’enliser dans la politique sociale et le sous-texte de la société au détriment de raconter une histoire passionnante et pleine d’action.